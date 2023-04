Ultrabooki LG gram 2023 debiutują w Polsce

Do doskonale znanych ultrabooków LG gram dołączają w tym roku dwa nowe modele: LG gram Style i LG gram SuperSlim. Po raz pierwszy zastosowano w nich wyświetlacze OLED. Wyjątkowo lekkie i wytrzymałe konstrukcje w połączeniu z wydajnymi procesorami oraz pojemnym akumulatorem idealnie sprawdzą się zarówno w biurze, jak i w podróży czy na plaży. Klienci, którzy zdecydują się na zakup ultrabooka z nowej serii do 18 maja, mogą otrzymać prezent o wartości 1 749 zł.

mat. prasowy

Nowe modele ultrabooków LG gram zostały już przetestowane przez Martynę Wojciechowską. Ceniona podróżniczka korzystała z nich zarówno w biurze, jak i podczas wypraw na krańce świata.

To już kolejny rok kiedy miałam okazję korzystać z laptopów LG gram nie tylko w biurze, ale także podczas wyjazdów. W tym roku moją szczególną uwagę zwrócił ekran OLED, dzięki któremu zdjęcia i filmy są pełne naturalnych kolorów. Nieustannie doceniam też wagę LG gram, bo nic tak nie przeszkadza w codziennym życiu czy podróży jak nadbagaż.

LG gram Style

Laptop LG gram Style został stworzony z myślą o osobach, które chcą wyrazić swój styl. Obudowa laptopa mieni się różnymi kolorami w zależności od kąta padania światła i jego natężenia. Nie mniej efektowny jest touchpad, który stanowi dopełnienie estetyki urządzenia – z pozoru niewidoczny, subtelnie podświetla się po dotknięciu. Nowy model ultrabooka będzie doskonałym wyborem dla osób, dla których ważne są funkcjonalność i wygląd.

LG gram Style to nie tylko oryginalny design, ale również wydajne podzespoły. W ultrabooku wykorzystano ekran OLED o proporcjach 16:10. Dzięki temu urządzenie oferuje nieskończony kontrast oraz 100% reprodukcję kolorów DCI-P3, co przekłada się na wierne odwzorowanie barw. Zastosowanie technologii samoświecących pikseli w ekranie OLED to nie tylko obraz najwyższej jakości, co docenią profesjonaliści pracujący z fotografią lub materiałami wideo. Technologia OLED pozwala na redukcję szkodliwego niebieskiego światła emitowanego przez wyświetlacz, chroniąc w ten sposób wzrok użytkownika. Ułatwieniem dla osób, które często pracują w mocno oświetlonym lub nasłonecznionym oświetleniu jest pokrycie ekranu matową powłoką Anti-Glare Low, niwelującą odblaski.

Kolejną nowością w LG gram Style jest obsługa technologii Dolby Atmos. W połączeniu z ekranem OLED zapewnia użytkownikom nie tylko najwyższą jakość obrazu, ale również przestrzenny dźwięk.

Cechą wyróżniającą LG gram Style pozostaje jego waga. Wersja z 16-calowym ekranem OLED waży zaledwie 1,23 kg, co czyni go jednym z najlżejszych ultrabooków na rynku. Dopełnieniem mobilności jest kompaktowy zasilacz, znacznie mniejszy niż w przypadku klasycznych rozwiązań.

LG gram SuperSlim

LG gram SuperSlim to najsmuklejszy i zarazem najlżejszy laptop w swojej klasie. Jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu o niewielkich gabarytach i wadze, ale bez kompromisów w zakresie wydajności i jakości obrazu. Waga wynosząca zaledwie 990 gramów pozwala na swobodne przenoszenie urządzenia w torbie czy plecaku. Podobnie jak w LG gram Style, w LG gram SuperSlim zastosowano ekran OLED, tym razem w rozmiarze 15,6 cala i proporcjach 16:9.

Sercem ultrabooka jest najnowszy procesor Intel® Core™ 13. generacji, który zapewnia szybką i płynną pracę, bez względu na złożoność zadań. Warto zaznaczyć, że mimo niewielkich rozmiarów laptop został wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę, co z pewnością docenią osoby, które często wykorzystują laptop do pisania.

W zestawie znajduje się ultrakompaktowy zasilacz, który pozwala na ładowanie urządzenia w każdym miejscu i w każdych warunkach. LG gram SuperSlim to z pewnością propozycja dla osób ceniących mobilność i wygodę pracy w każdych warunkach.

LG gram 2023

Obok modeli z ekranami OLED, LG zaprezentowało także odświeżoną linię laptopów LG gram na 2023 rok. Wyróżnikiem tej serii jest waga ultrabooków – nawet 999 gramów oraz długi czas pracy bez dostępu do prądu, sięgający nawet 28,5 godziny. Od swojego debiutu w Polsce ultrabooki wyróżniały się wytrzymałością. Również w tym roku laptopy spełniają wymagania standardu MIL-STD-810H, będąc odpornymi między innymi na niską i wysoka temperaturę, kurz, wibracje czy upadek z małej wysokości.

Tegoroczną nowością jest obsługa przez ekrany laptopów LG gram technologii VRR, która pozwala na dynamiczną zmianę liczby wyświetlanych klatek obrazu na sekundę – od 31 do aż 144. Gwarantuje to nie tylko brak zacięć obrazu i redukcję efektu zmęczonych oczu, ale pozwala także na oszczędzanie energii akumulatora. Ekran został pokryty powłoką antyrefleksyjną, dzięki czemu wyświetlane na nim treści są bardziej czytelne. Profesjonaliści docenią natomiast 99% reprodukcję kolorów DCI-P3.

https://www.youtube.com/watch?v=dgJAvA_eF7E

LG gram 2in1

LG gram 2w1 to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność laptopa i tabletu. Dzięki temu użytkownik ma większą elastyczność i swobodę w korzystaniu z komputera, zgodnie ze swoimi potrzebami. Smukła ramka ekranu oraz aluminiowa obudowa sprawiają, że laptop wygląda bardzo elegancko.

Pakiet aplikacji do notowania i rysowania, zoptymalizowany pod rysik LG Stylus (Wacom AES 2.0), sprawia, że LG gram 2w1 będzie dobrym wyborem dla osób kreatywnych, które w łatwy sposób mogą zamienić klasycznego laptopa w wygodny tablet do rysowania lub projektowania.

https://www.youtube.com/watch?v=FJncokOqWSE

Mobilny monitor LG gram+ view

Swoją premierę miała także druga odsłona mobilnego monitora LG gram +view. Wyświetlacz pozwala podwoić powierzchnię ekranu, aby można było pracować w trybie wielozadaniowym w dowolnym miejscu. Tegoroczna ulepszona wersja przenośnego ekranu LG zyskała nowe etui, za pomocą którego w łatwy sposób można zmienić ustawienie monitora z poziomu do pionu i odwrotnie. Nowy model monitora posiada również dwa porty USB Type-C™, dzięki którym da się do niego podłączyć dwa urządzenia jednocześnie, np. smartfon i ładowarkę.

Wydajność LG gram 2023

Wydajność jest z pewnością jedną z kluczowych cech, które łączą tegoroczne modele LG gram. Procesory Intel® Core™ 13. generacji, jedne z najwydajniejszych jednostek na rynku, pozwalają na płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Certyfikat Intel Evo, który otrzymały wszystkie ultrabooki LG gram, potwierdza wysoką jakość i wydajność tych urządzeń oraz długi czas pracy bez dostępu do prądu.

Zabezpieczenie danych

Aby zadbać o bezpieczeństwo danych LG wyposażyło wybrane modele ultrabooków w czytnik linii papilarnych, zintegrowany z przyciskiem zasilania. Zastosowano również oprogramowanie LG Security Guard, które po wykryciu możliwości kradzieży lub zgubienia laptopa wyśle informacje o jego aktualnej lokalizacji na wskazany wcześniej adres email. Kolejną opcją na zachowanie prywatności danych jest technologia LG Glance by Mirametrix®. Dzięki niej urządzenie wykrywa osobę, która zagląda zza ramienia użytkownika, powiadamia go o tym poprzez pojawiające się na pulpicie okno oraz automatycznie „rozmywa” obraz na ekranie laptopa. Wybrane modele laptopów LG gram wspierają również Windows Hello, czyli możliwość logowania do systemu wizerunkiem twarzy.

Inteligentne oprogramowanie

Technologia LG Glance by Mirametrix® dodatkowo oferuje opcje, które ułatwią codzienne korzystanie z laptopa. Sprawdzi się na przykład podczas pracy z drugim ekranem – kursor myszki lub okno z aktualnie używanym programem może podążać za wzrokiem użytkownika. LG Glance by Mirametrix® przypomni również o zachowaniu prawidłowej postawy podczas siedzenia przy komputerze, a także ułatwi prowadzenie videorozmów, włączając i wyłączając mikrofon w zależności od odległości osoby od ekranu.

Hulajnoga w prezencie

Dla klientów, którzy kupią jeden z ultrabooków LG gram do 18 maja 2023 roku LG przygotowało prezent. Po zarejestrowaniu zakupu na stronie promocji mogą oni otrzymać elektryczną hulajnogę Xiaomi Mi electric Scooter Essential o wartości 1749 zł. Szczegóły i regulamin promocji: https://www.lg.com/pl/promocje/gram-hulajnogi