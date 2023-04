Będzie wspólna lista! Dwie partie oficjalnie dogadały się w sprawie wyborów

To już oficjalnie – Polska 2050 i PSL potwierdzają wspólny start w wyborach parlamentarnych. – Umówiliśmy się, że razem zrobimy dobre rzeczy dla Polski – zapewniał Szymon Hołownia.

Będzie wspólna lista Polski 2050 i PSL. Fot. Michal Zebrowski/East News

– Jesteśmy tutaj, bo chcemy wygrać te wybory i odsunąć PiS od władzy. Dwa ugrupowania demokratycznej opozycji zdecydowały, że to jest ten moment, że trzeba wkroczyć na wspólną drogę. Żeby zbudować to, na co czekało wielu Polaków – mówił na konferencji prasowej Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 potwierdził, że zapadła decyzja o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych z PSL. – Umowa mówi wprost: powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy – dodawał.

Hołownia podkreślał, że kiedy szedł do wyborów prezydenckich, to był jego cel – zbudować "trzecią drogę". – Dla wszystkich, którzy nie odnajdują się po dwóch stronach polsko-polskiej wojny. Żeby ich życie mogło się toczyć w koleinach, które sami wybrali – tłumaczył.

Jego zdaniem, to pierwsza taka sytuacja przed wyborami w Polsce. – Nie pod stołem, tylko w internecie publikujemy wypracowane wspólne rozwiązania. (...) Wreszcie coś realnie przed wyborami w Polsce się zmieniło – wskazywał przewodniczący Polski 2050.

Głos przed kamerami zabrał też Władysław Kosiniak-Kamysz. – Lepsza Polska jest możliwa. Wykonaliśmy zobowiązanie, które stawiają wyborcy wobec partii demokratycznych – zapowiadał.

– Naszym obowiązkiem jako liderów politycznych było to, aby zmniejszyć liczbę komitetów startujących w tych wyborach. Bo pełne rozdrobnienie to jest podanie zwycięstwa na tacy partii dziś rządzącej. My to zobowiązanie wykonaliśmy – kontynuował lider PSL.

Kosiniak-Kamysz wskazywał na "połączenie dwóch środowisk politycznych: młodego ruchu i bardzo doświadczonej formacji politycznej". – Ugrupowań, które wyrastają z różnych korzeni, ale mają wspólne ideały i chcą razem iść do przodu nie po to, żeby budować własną pozycję – stwierdził.

Polska 2050 i PSL – kulisy negocjacji

Przypomnijmy, że już 27 kwietnia nad ranem stacja RMF FM podawała nieoficjalne doniesienia o zawartym porozumieniu. Negocjacje musiały przyspieszyć na ostatniej prostej, ponieważ jeszcze wczoraj obie strony miały się upierać, że rozmowy są napięte, a samo porozumienie stoi pod znakiem zapytania.

Ten sojusz to kolejny rozdział politycznych układanek przed wyborami. Od tygodni dyskutujemy o możliwości połączenia sił całej opozycji, która stanęłaby do walki z PiS. Już jednak mało kto wierzy, że opozycja byłaby w stanie zjednoczyć się i wspólnie postarać się o głosy wyborców.

Według ostatniego sondażu United Surveys dla RMF FM, Polska 2050 i PSL mogą liczyć razem na niemal 14 proc. poparcia. Hołownia wyraził nadzieję, że na ostatniej prostej w kampanii wyborczej ten wynik podskoczy do minimum 20 proc.

Niedawno "Gazeta Wyborcza" ujawniała też, że w okolicy Wielkanocy Donald Tusk spotkał się z Szymonem Hołownią. Z szefem Platformy Obywatelskiej osobno miał rozmawiać także Władysław Kosiniak-Kamysz. – Tuskowi nadal zależy na szerszym porozumieniu. Dotarły do nas sygnały, że są gotowi podzielić się miejscami na listach – mówili rozmówcy gazety.