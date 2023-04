Coraz więcej Polaków wybiera duże telewizory. Samsung szykuje dla nas 98 cali

Jeśli chodzi o wybór wielkości telewizorów, Polacy jako konsumenci są bardzo podobni do Niemców. Według analiz południowokoreańskiej firmy Samsung w naszym kraju coraz więcej osób stawia na pokaźnych rozmiarów kino domowe. Niebawem na polskim rynku pojawią się ekrany o przekątnej aż 98 cali.

Polacy chętniej kupują duże telewizory. Fot. Samsung Polska

Coraz więcej Polaków wybiera duże telewizory – tak wynika z ustaleń firmy Samsung Polska

Na tle największych krajów Europy Polska wypada naprawdę obiecująco. Nasi konsumenci dokonują podobnych wyborów co Niemcy

W 2023 roku na polski rynek Samsung wprowadzi trzy telewizory o przekątnej ekranu 98 cali

Polacy stawiają na duże ekrany

Telewizory z większymi ekranami oferują swoim posiadaczom lepszą jakość oglądania za sprawą wysokiej rozdzielczości i współgrania z najnowszymi technologiami, dzięki którym widz może poczuć się w swoim domu jak w prawdziwym kinie. Nic zresztą dziwnego, że w dobie pandemii, zainteresowanie nimi wzrosło.

Według danych firmy Samsung popyt na duże ekrany stale rośnie i od 2018 roku wynosi powyżej 6 proc. Firma pierwszy raz sprzedała w Polsce telewizor Ultra HD S9 o przekątnej ekranu 85" w 2013 roku. Jego cena wynosiła wówczas 149 tys. złotych.

Po upływie dekady w ofercie Samsunga znajdziemy o wiele więcej modeli mogących pochwalić się jeszcze większymi ekranami (np. Samsung Neo QLED QN91A 98"). Co więcej, ceny podobnych telewizorów są dziś o wiele przystępniejsze dla klientów (niekiedy nawet kilkanaście razy tańsze).

Polacy wypadają naprawdę obiecująco na tle takich państw jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Ostatnie 5 lat pokazało, że kupujemy ekrany o rozpiętości 75" chętniej od Francuzów, Brytyjczyków, Hiszpanów czy Włochów. Pod tym względem tylko Niemcy są od nas nieznacznie lepsi.

"Jeśli chodzi o specyfikę, strukturę i preferencje to rynek polski i niemiecki są do siebie bardzo podobne. Znaczących różnic między nimi nie widać w odniesieniu do adaptacji telewizorów w wyższych rozdzielczościach niż HD. Zaledwie w ciągu 3 lat od wprowadzenia rozdzielczości 4K standard ten zdominował rynki z ponad 60 proc. udziałem. Obecnie jest to już blisko 100 proc. Duże podobieństwa widać także w poszczególnych segmentach związanych z rozmiarami ekranów. I tak na przykład w 2022 roku udział ekranów 55" w Polsce wnosił 24 proc., a w Niemczech 25 proc., a dla modeli 65" było to odpowiednio 14 proc. i 15 proc." – czytamy w komunikacie Samsung Polska.

98 cali gigantycznych emocji

W bieżącym roku na polski rynek wkroczą aż trzy telewizory o przekątnej 98 cali - QLED Q80C, Neo QLED QN90A i Neo QLED QN100B. Telewizory te różnią się od siebie specyfikacją, ale każdy z nich gwarantuje rozdzielczość 4K i przyjazny system Smart TV.

Modele QN90A oraz QN100B wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która jest odpowiedzialna za precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu, i posiadają Powłokę Antyrefleksyjną ograniczającą odbicia światła. Oba telewizory bardzo dobrze prezentują się także pod względem designu.

Jeśli chodzi o Q80C, telewizor wyróżnia się m.in. Bezpośrednim Strefowym Podświetleniem, smukłą konstrukcją i wbudowanym Hub IoT, dzięki któremu domowy ekosystem połączonych urządzeń można będzie zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych.

"Według badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Omdia w 2022 roku Samsung po raz 17. z rzędu został światowym numerem jeden na rynku telewizorów. Na mocną rynkową pozycję firmy składa się wiele elementów, a jednym z nich jest zróżnicowane i najbogatsze w historii Samsung portfolio, obejmujące dziś telewizory Ne QLED, QLED, QLED, OLED, Excellence Line 8K i osobną kategorię ekranów Lifestyle" – podano w oświadczeniu południowokoreańskiej firmy.

