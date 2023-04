Papież Franciszek odwiedził Węgry. Mówił o Ukrainie i spotkał się z Orbánem

Papież Franciszek rozpoczął wizytę na Węgrzech, gdzie spotkał się już z najważniejszymi politykami i wygłosił przemówienie. Nawiązał również do sytuacji w Ukrainie i mówił o "wysiłkach na rzecz pokoju". Głowa Kościoła katolickiego po raz pierwszy od momentu rosyjskiej inwazji jest tak blisko granicy z Ukrainą.

Papież Franciszek rozpoczął wizytę na Węgrzech. Spotkał się z Viktorem Orbanem. Fot. SIMONE RISOLUTI/AFP/East News

Papież Franciszek rozpoczął wizytę na Węgrzech, a w Budapeszcie pozostanie do niedzieli

W trakcie przemówienia papież zaznaczał, jak ważny w dzisiejszych czasach jest pokój i odniósł się do sytuacji w Ukrainie

Franciszek spotkał się również z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który wciąż utrzymuje relacje gospodarcze z Moskwą

W piątek papież Franciszek rozpoczął trzydniową wizytę na Wegrzech. To pierwszy raz od momentu rosyjskiej inwazji, gdy głowa Kościoła katolickiego przybył do kraju graniczącego z Ukrainą.

Franciszek został powitany przed siedzibą prezydenta Węgier w Budapeszcie, gdzie odbyła się oficjalna ceremonia. Papież udał się się na rozmowy z prezydent Katalin Novak, a następnie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Wizyta Franciszka na Wegrzech. Papież o wysiłkach na rzecz pokoju

Papież Franciszek wygłosił przemówienie skierowane do liderów politycznych na Węgrzech. Ostrzegał w nim przed niebezpieczeństwem rosnącego nacjonalizmu w Europie. Zwrócił się do węgierskich władz, którzy są przeciwni napływowi migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, mówiąc, że prawdziwą oznaką chrześcijaństwa byłoby ich przyjęcie.

Nawiązał również do kwestii toczącej się wojny w Ukrainie. Zaapelował o jej zakończenie, wzywając do podejmowania "konstruktywnych wysiłków na rzecz pokoju".

- Na obecnym etapie historii, niebezpieczeństw jest wiele. Zastanawiam się jednak, myśląc między innymi o udręczonej Ukrainie, gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju? - zaznaczał Franciszek.

Według papieża, w tym historycznym momencie Europa ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dzięki swojej historii "reprezentuje pamięć ludzkości i jest wezwana do odegrania właściwej sobie roli. Roli zjednoczenia oddalonych, przyjęcia na swoim łonie narodów i nie godzenia się, aby ktoś na zawsze pozostawał wrogiem".

Papież spotkał się z Viktorem Orbanem

Głównym tematem rozmów Franciszka była sytuacja w Ukrainie. Papież już wcześniej apelował zarówno do Rosji, jak i Ukrainy o dialog. Zapowiadał przed wizytą, że Węgry chce odwiedzić, jako "pielgrzym, przyjaciel i brat".

Premier Węgier wielokrotnie opowiadał się za Ukrainą oraz wzywał do negocjacji i rozejmu, jednak nie zrezygnował ze stosunków gospodraczych z Moskwą.

Przed przylotem papieża Viktor Orban zapewniał na Twitterze, że cieszy się z odwiedzin. "Nie mogę się doczekać wizyty. W tak trudnych czasach jak obecne ważne jest, by pamiętać, co trzyma nas razem. A to wiara jest fundamentem, na którym możemy budować stabilną przyszłość" - pisał premier Węgier.