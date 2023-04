Premier Ukrainy na audiencji u Franciszka. Papież został poproszony o wsparcie

Papież Franciszek przyjął na audiencji premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Jest to pierwszy tak wysoki rangą reprezentant władz w Kijowie odwiedzający Watykan od początku rosyjskiej inwazji.

Premier Ukrainy Denys Szmyhalo na audiencji u papieża Franciszka. Fot. HANDOUT/AFP/East News

Głównym tematem rozmów była trwająca wojna w Ukrainie oraz aspekty humanitarne i inicjatywy na rzecz wsparcia

Szef ukraińskiego rządu zaprosił papieża do Ukrainy

27 kwietnia premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Szef ukraińskiego rządu rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Watykan poinformował w komunikacie wydanym po audiencji, że głównym tematem rozmów były różne kwestie związane z trwającą w Ukrainie wojną, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów humanitarnych. Mówiono także o wysiłkach na rzecz przywrócenia pokoju oraz o aktywności ukraińskich Kościołów.

Rozmowa głowy Kościoła katolickiego z szefem rządu Ukrainy trwała pół godziny. Szmyhal podarował papieżowi ceramiczną karafkę w kształcie koguta, przy czym wyjaśnił, że jest to ważny przedmiot, który ocalał w trakcie bombardowania Kijowa. Wręczył mu także kłosy ukraińskiego zboża i album, przedstawiający opór Ukraińców.

Natomiast Franciszek przekazał Denysowi Szmyhalowi płaskorzeźbę z napisem "Pokój jest kruchym kwiatem", tegoroczne papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju oraz książkę, w której zawarto zbiór jego wystąpień - "Encyklika o pokoju w Ukrainie".

Jak podaje agencja Interfax-Ukraina, podczas briefingu prasowego po audiencji premier Ukrainy poprosił papieża o wsparcie działań Kijowa na rzecz odzyskania ukraińskich dzieci, które są nielegalnie deportowane do Rosji.

Papież ponownie zaproszony do Ukrainy

Denys Szmyhal poinformował, że w trakcie rozmowy z papieżem zostały omówione możliwe inicjatywy na rzecz wsparcia "formuły pokoju", zaproponowanej w ubiegłym roku przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dotyczącej zakończenia wojny z Rosją. Dodał też, że zaprosił Franciszka do odwiedzenia Ukrainy.

– Papież został ponownie zaproszony – przekazał ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. Wskazał też, że dzisiejsze zaproszenie wystosowane przez Szmyhala, było już kolejnym. – To zaproszenie zostało już złożone kilka razy i powtórzone – zaznaczył Jurasz.

Franciszek chciał spotkać się z Putinem i Zełenskim

W lutym papież Franciszek przekazał dziennikarzom, że jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Wyjaśnił także, dlaczego nie pojechał do Ukrainy.

– Jeśli nie pojechałem do Kijowa, to dlatego, że niemożliwa była podróż do Moskwy – stwierdził wówczas cytowany przez media Franciszek. Przypomniał też, że już "drugiego dnia wojny udał się do ambasady Rosji przy Stolicy Apostolskiej", ponieważ chciał pojechać do Moskwy i rozmawiać z rosyjskim przywódcą" o ile byłoby małe okienko na negocjacje".

– Potem minister Ławrow odpowiedział mi, że dobrze to ocenia, ale zobaczymy później – ujawnił Franciszek, po czym wskazał, że wojna w Ukrainie "nie jest jedyną wojną". Odnotował, że m.in. od 12 lat trwa wojna w Syrii, a od 10 w Jemenie.