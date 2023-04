"Moje dziecko jest gnojone, bo jest sobą". Rodzice osób trans dzielą się swoimi historiami

Alan Wysocki

– Mnie jest cholernie trudno, że idąc galerią handlową, ktoś go opluwa, a on mimo wszystko jest sobą – mówią rodzice osób transpłciowych. To kolejna odsłona kampanii "My, rodzice dzieci trans" w wydaniu Marka Kozakiewicza, Wojciecha Smarzowskiego, stowarzyszenia My, Rodzice i fundacji Równik Praw.