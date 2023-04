Polski laureat Oscara spędza urodziny w szpitalu. Stan zdrowia kompozytora jest "trudny"

W sobotę 29 kwietnia Jan A.P. Kaczmarek obchodzi 70. urodziny. Wiadomo, że polski kompozytor przebywa obecnie w szpitalu. Zmagał się z poważnym zapaleniem. Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej zdradził w rozmowie z Plejadą, w jakim artysta jest stanie.

Jan A.P. Kaczmarek przebywa w szpitalu po zapaleniu płuc. Fot. Mateusz Jagielski / East News

Jan A.P. Kaczmarek, laureat Oscara za ścieżkę muzyczną do filmu "Marzyciel", spędza 70. urodziny w szpitalu po przebyciu zapalenia płuc.

Muzyk cierpi na zanik wieloukładowy (MSA).

Polska Fundacja Muzyczna zorganizowała pieniężną zbiórkę na leczenie i rehabilitację artysty.

Muzykę Kaczmarka usłyszymy w takich filmach jak "Quo vadis", "Mój przyjaciel Hachiko", a także "Dzieci Ireny Sendlerowej" oraz "Tajemnica Westerplatte".

Jan A.P. Kaczmarek przebywa w szpitalu. "Jego stan jest trudny"

Jak przekazała wcześniej w mediach rodzina Jana A.P. Kaczmarka, u kompozytora zdiagnozowano MSA (ang. multiple system atrophy), czyli zanik wieloukładowy, rzadką i poważną chorobę neurodegeneracyjną, która objawami przypomina Parkinsona (m.in. ze względu na sztywność mięśni, drżenie kończyn i ataksję).

Portal Plejada ustalił, że artysta spędza swoje 70. urodziny w szpitalu, w którym odpoczywa po przebytym zapaleniu płuc. W rozmowie z serwisem szef Polskiej Fundacji Muzycznej, Tomasz Kopeć, poinformował, że stan Kaczmarka jest "trudny". Zapewnił również, że muzyk przebywa pod stałą opieką lekarzy i jest otoczony najbliższą rodziną.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z każdym dniem stan pana Jana się pogarsza. Nie wiemy, co będzie jutro czy pojutrze, bo z tej choroby się nie wychodzi. Wiąże się ona z ogromnym bólem i cierpieniem, który towarzyszy zanikowi mięśni – powiedział Kopeć, podkreślając, że w nocy Kaczmarek musi być wspomagany aparatem do oddychania. W ubiegłym miesiącu Polska Fundacja Muzyczna ruszyła ze zbiórką pieniędzy "Wdzięczni za każdą pomoc", która pozwoli pokryć koszty leczenia i rehabilitacji artysty.

"Wizyty specjalistów, opiekunów, sprzętu do przemieszczania się, higieny – to kwoty niemieszczące się w budżetach rodzin, w których kogoś dotykają tego typu choroby. Rodzina Pana Jana zrobiła i robi wszystko co w jej mocy, by zapewnić odpowiednie warunki, niezbędny sprzęt i leczenie, a także żeby dostosować mieszkanie dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością" – czytamy w opisie akcji pomocowej.

Przypomnijmy, że Jan A.P. Kaczmarek stworzył ścieżkę muzyczną do kilkudziesięciu hollywoodzkich i polskich produkcji filmowych, w tym m.in. dramatu "Marzyciel" z Johnnym Deppem, za który został laureatem złotej statuetki Oscara. Jego muzykę usłyszymy również w takich filmach jak "Mój przyjaciel Hachiko", "Aż po grób", "Quo vadis", "Tajemnica Westerplatte", "Niewierna" i "Dzieci Ireny Sendlerowej".

Urodzony w Koninie kompozytor jest członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. W 2011 roku odbyła się pierwsza edycja muzycznego wydarzenia Transatlantyk Festival, którego jest twórcą oraz dyrektorem. W 2015 roku zdobył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej".

Czytaj także: https://natemat.pl/483401,fryderyki-2023-wyniki-kto-wygral-lista-zwycieczow-i-nominowanych