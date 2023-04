Poznaliśmy zwyciężczynię "The Voice Kids 6". W finale zaśpiewała hit Beyoncé

6. edycja programu muzycznego dla dzieci "The Voice Kids" właśnie dobiegła końca. Tym samym poznaliśmy kolejną zwyciężczynię popularnego show, które przyniosło sławę m.in. Roksanie Węgiel.

Tegoroczną edycję programu "The Voice Kids" wygrała 14-letnia Martyna Gąsak, która w finałowym odcinku wykonała m.in. utwór "If I Were a Boy" Beyonce.

Zwyciężczyni była podopieczną w drużynie Dawida Kwiatkowskiego.

Poprzednie edycje wygrały m.in. Roksana Węgiel oraz Sara Egwu-James.

Kto wygrał "The Voice Kids 6"? Kim jest Martyna Gąsak?

W sobotę 29 kwietnia odbył się finał szóstej już odsłony "The Voice Kids". Tym razem po posrebrzaną statuetkę i nagrodę w wysokości 50 tys. złotych sięgnęła podopieczna Dawida Kwiatkowskiego - 14-letnia Martyna Gąsak, która w ostatnim odcinku wykonała m.in. utwór królowej R&B, czyli Beyoncé. Jej interpretacja piosenki "If I Were a Boy" wzruszyła jurorów i zachwyciła widownię zebraną w warszawskim ATM Studio.

Gąsak pokonała ośmiu innych finalistów i została laureatką głównej nagrody dzięki głosom telewidzów. W najlepszej trójce znaleźli się oprócz niej Marcel Tułacz z drużyny Tomsona i Barona oraz Marysia Stachera, którą trenowała Cleo.

"Martyna Gąsak jest zwyciężczynią 6. edycji The Voice Kids. To była piękna podróż, którą odbyła z Dawidem. A to dopiero początek! Gratulujemy!" – czytamy w poście na facebookowym fanpage'u The Voice Kids TVP.

"Piękny głos.Gratuluję i życzę, aby nie zatraciła się w tym show biznesie"; "Gratulacje! Dziewczynka o pięknym głosie i wielki sercu przepełnionym skromnością i pokorą"; "Kibicowałam od przesłuchań w ciemno!!! Mega gratuluję i cieszę się razem z Tobą"; "Moja faworytka od przesłuchań w ciemno! Brawo Martyna i ogromne gratulacje!" – komentują wniebowzięci internauci. Przypomnijmy, że zwyciężczyni 6. edycji rozpoczęła przygodę ze śpiewanie w wieku zaledwie 6 lat. Wystąpiła wówczas w konkursie "Jedzie pociąg z daleka" Ryszarda Rynkowskiego. Zdobyła tam też pierwsze miejsce.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "The Voice Kids" jest emitowany na antenie TVP2 od 2018 roku. Pierwsze odsłony muzycznego formatu dotyczyły uczestników w wieku od 8 do 15 lat. Od czwartego sezonu ograniczenie zmniejszono do 14. roku życia.

Zwycięzcą pierwszej edycji "The Voice Kids" została Roksana Węgiel z drużyny Edyty Górniak. Później wygraną cieszyli się kolejno: Ania "AniKa" Dąbrowska z drużyny Cleo, Marcin Maciejczak z drużyny Kwiatkowskiego, Sara Egwu-James z drużyny Tomsona i Baron i Mateusz Krzykała, którego trenowała wykonawczyni utworu "My Słowianie".

Pierwsza taka sytuacja w "The Voice Kids"

W jednym z odcinków 6. edycji "The Voice Kids" uczestniczka przerwała występ w połowie. 14-letnia Emilia Ferenc, która podczas przesłuchań zaśpiewała kawałek "Lost Boy" Ruth B., rozpłakała się podczas wykonywania piosenki.

Reakcja jurorów była godna podziwu. Tomson i Baron podeszli do uczestniczki, dodając jej otuchy. – Myślę, że powinnaś zaśpiewać tę piosenkę jeszcze raz – oznajmił jeden z nich. – Musisz opanować te nawet najsilniejsze emocje – doradzał Ferenc Dawid Kwiatkowski.

