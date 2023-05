Serena Williams na Met Gali. Tenisistka ogłosiła, że jest w drugiej ciąży

Serena Williams zostanie mamą po raz drugi. Tenisistka wraz z mężem pojawiła się na Met Gali 2023. Olśniła kreacją, która wbrew pozorom kamuflowała jej ciążowe kształty.

Serena Williams na Met Gali 2023. Fot. ANGELA WEISS/AFP/East News

Za nami kolejna odsłona Met Gali. Na czerwonym dywanie mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych strojów

Serena Williams zdecydowała się przekazać w tym dniu radosne wieści. Tenisistka oczekuje przyjścia na świat drugiego dziecka

Na Met Gali 2023 zaprezentowała się w czarnej sukni, którą zdobiła duża ilość pereł. Sportsmence towarzyszył jej mąż

Minionej nocy odbyła się jedna z najbardziej prestiżowych imprez w świecie mody. Met Gala 2023 była poświęcona Karlowi Lagerfeldowi. Na czerwonym dywanie nie zabrakło spektakularnych stylizacji.

Serena Williams w ciąży!

Podczas wydarzenia nie zabrakło tenisistki Sereny Williams, która także interesuje się tą branżą. U jej boku w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku pojawił się partner Alexis Ohanian. Na tę okazję sportsmenka wybrała elegancką kreację od Gucciego. Choć jej stylizacja była czarna, to krojem przypominała suknię ślubną w fasonie rybki. Ubiór dopełniły połyskujące kryształki i perły, z których gwiazda sportu miała korale i opaskę.

Sukienka Sereny była obcisła, więc opinała jej ciążowy brzuszek. Kiedy jednak stała przodem do obiektywu trudno było go zauważyć.

Na instagramowym profilu Williams też pojawiła się relacja z gali. "Anna Wintour zaprosiła naszą trójkę na Met Galę" – napisała pod zdjęciem. Fani ruszyli z gratulacjami. Nie brakowało komplementów, że "Serena kwitnie w ciąży".

W czasie rozmów z mediami na czerwonym dywanie tenisista potwierdziła nowinę i wspomniała, że czuje się dobrze. Dopisywał jej też humor, bo żartowała, że – niestety – przez swój stan, nie może się napić alkoholu.

Dodajmy, że Serena jest już mamą małej Alexis Olympii Ohanian. Dziewczyna przyszła na świat we wrześniu 2017 roku. Od tamtego czasu stała się oczkiem w głowie rodziców. Kilka miesięcy temu Williams zapowiadała, że powoli będzie rezygnowała z tenisa, bo chce się poświęcić macierzyństwu. "Muszę skupić się na byciu mamą, moich duchowych celach i wreszcie odkryciu innej, ale po prostu ekscytującej Sereny. Będę się rozkoszować tymi następnymi tygodniami" – przekazała.

Met Gala 2023 w hołdzie Lagerfeldowi

Serena oprócz sportu kocha również modę. Nie mogło jej więc zabraknąć na Met Gali 2023. Co to za wydarzenie? To impreza charytatywna odbywająca się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku każdej wiosny - zawsze w pierwszy poniedziałek maja. Tym razem pod hasłem: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty".

Lagerfeld, który odszedł cztery lata temu, był jednym z najsłynniejszych współczesnych projektantów i ikon stylu oraz mody. Słynął ze swojego dobrego smaku i charakterystycznego wizerunku. Pracował nie tylko dla Chanel, ale również dla domu mody Fendi oraz rozwijał własną markę.

Projektant, który dożył 85 lat, słynął z tworzenia ubrań o prostych, klasycznych krojach, które podkreślały kobiece kształty. Uważał, że kolor czarny jest najbardziej elegancki i ponadczasowy, dlatego często wykorzystywał go w swoich kolekcjach.