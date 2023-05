K omunie w Polsce już trwają, a w internecie pojawia się coraz więcej pytań o to, jak zorganizować idealną imprezę. Niektórym rodzicom tak zależy na nienagannym wyglądzie córek, że te wysyłane są nie tylko do fryzjera, ale też do makijażystki czy salonu... sukien ślubnych. Moda na wieczorowe makijaże i welony dla 8-latek ma się dobrze za granicą. Czy dotrze do Polski?





Suknie ślubne i wieczorowy makijaż na komunię? Ten trend cieszy się coraz większą popularnością

Agnieszka Miastowska

Komunie w Polsce już trwają, a w internecie pojawia się coraz więcej pytań o to, jak zorganizować idealną imprezę. Niektórym rodzicom tak zależy na nienagannym wyglądzie córek, że te wysyłane są nie tylko do fryzjera, ale też do makijażystki czy salonu... sukien ślubnych. Moda na wieczorowe makijaże i welony dla 8-latek ma się dobrze za granicą. Czy dotrze do Polski?