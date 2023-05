Jared Leto znów zaskoczył na MET Gali. Tym razem przebrał się za... kota

Jared Leto znany jest z tego, że na MET Gali prezentuje najbardziej szalone kreacje. W tym roku postanowił podtrzymać tę tradycję i przebrał się za... kota. Nie był to jednak przypadkowy zwierzak.

MET Gala 2023. Jared Leto przebrał się za kota. Fot. DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

67. finał Konkursu Piosenki Eurowizji, czyli wieczór pełen muzyki, wzruszeń i uśmiechu już w sobotę 13 maja. Impreza w Liverpoolu rozpocznie się o godz. 21:00, a w naTemat znajdziecie wszystkie najważniejsze komentarze, informacje oraz relację na żywo z naszymi autorskimi opiniami. Przeżywaj koncertowe emocje z nami. Razem dowiemy się, które państwo w 2023 roku zasłużyło na kryształowy mikrofon!

Tegorocznym motywem MET Gali była twórczość Karla Lagerfelda.

Gwiazdy na czerwonym dywanie pokazały różne kreacje, nawiązujące do dzieł projektanta Chanel.

Jared Leto przebrał się z kolei za kota. Dlaczego?

MET Gala 2023. Jared Leto przebrał się za kota

Już przed MET Galą 2023 krążyły plotki, że na czerwonym dywanie może pojawić się Choupette – kot zmarłego w 2019 roku Karla Lagerfelda. Pogłoski okazały się w pewnym sensie prawdziwe, gdyż jako gigantyczny futrzak na imprezie pojawił się... Jared Leto.

Chociaż kostium może wydawać się przesadą, bardzo możliwe, że spodobałby się Karlowi, który uwielbiał swojego kota rasy birmańskiej. Choupette znany był z tego, że latał prywatnym samolotem, miał szczotkowaną sierść dwa razy dziennie oraz jadał z półmisków od Goyarda.

Co ciekawe, nie tylko Leto założył kostium nawiązujący do zwierzaka Lagerfelda. Raper Lil Nas X wystąpił jedynie w srebrnych stringach od Diora. Resztę jego ciała pokrywała srebrna farba, perły oraz kryształy. Całość wieńczyła biżuteryjna maska z wąsami, sugerująca, że to właśnie Choupette'owi artysta chciał oddać hołd swoim kostiumem.

Jako kot wystąpiła również Doja Cat. Raperka miała na sobie cekinową suknię od Oscara de la Renty z kapturem, na których naszyto uszy. Kreację uzupełniały diamentowy łańcuszek na jej czole, ale makijaż, nadający rysom jej twarzy koci wygląd.

Inne szalone kreacje muzyka 30 Seconds to Mars

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Leto zwrócił uwagę mediów swoją stylizacją na MET Gali. W 2019 roku muzyk 30 Seconds to Mars również pojawił się w niezapomnianej kreacji, gdyż wystąpił na czerwonym dywanie z... własną głową. W ubiegłym roku z kolei Leto wystąpił z mężczyzną wystylizowanym na jego brata bliźniaka.