Popisał się kreatywnością na Met Gali. Jego ciało pokryła warstwa farby i... tysiące pereł

Za nami Met Gala 2023. Na jednej z najważniejszych imprez w świecie mody nie brakowało oryginalnych stylizacji. Swoją kreatywnością w tej kwestii popisał się Lil Nas X. Jego ciała przykrywała tylko... warstwa srebrnej farby.

Lil Nas X na Met Gali 2023. Fot. Rex Features/East News

Met Gala 2023 odbyła się 1 maja (czyli w nocy z 1 na 2 maja polskiego czasu) pod hasłem: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty"

W Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku pojawił się Lil Nas X

Raper zaskoczył stylizacją. Jego ciało pokryła warstwa farby. Natomiast na twarzy miał okazałą maskę, ozdobioną perłami

Jedna z najbardziej prestiżowych nocy roku 2023 w świecie mody przeszła już do historii. Na Met Gali nie wystarczy być dobrze ubranym. Liczy się kreatywność i innowacja oraz (jak wskazuje sama nazwa instytutu) kostium, który nie jest zwyczajnym "ubraniem do okrycia".

Goście powinni również dostosować się do tematu przewodniego. Tym razem wydarzenie było poświęcone zmarłemu w 2019 r. Karlowi Lagerfeldowi. Gwiazdy, które pojawiły się na czerwonym dywanie, nawiązały swoimi strojami do twórczości projektanta, a także do jego ukochanej kotki.

Lil Nas X na Met Gali 2023: Tysiące pereł, srebrna farba i stringi

Podczas tegorocznej edycji "modowych Oscarów" wielu wrażeń estetycznych dostarczył Lil Nas X. Postanowił zinterpretować wizję "współczesnego kota". Znany z oryginalnych kreacji raper na czerwonym dywanie wystąpił w... samej bieliźnie i srebrnej farbie.

Jego look dopełniły tysiące pereł i diamentów. Części intymne zasłaniały stringi, a twarz oryginalna maska. Uwagę zwracały też buty na bardzo wysokiej platformie.

Kocie alter ego to wspólny projekt muzyka i legendarnej makijażystki Pat McGrath.– To 'tylko' tysiące kryształów i pereł – tak McGrath opisała stylizację Lil Nas X, na początku rozmowy z "Vogue". Prace nad tym projektem trwały przez wiele tygodni.

Wymagało to również od całego zespołu ludzi "latania po całym świecie, aby znaleźć wszystkie elementy" do jego zrealizowania. Przed galą aplikowanie diamencików na ciało Lila trwało niemal 10 godzin.

– To naprawdę nowy, trójwymiarowy wymiar dodatków – oceniła Pat i dodała, że dobrze wspomina współpracę z raperem. – Nas cieszył się każdą chwilą – wspomniała.

Lil Nas X to pseudonim artystyczny Montero Lamara Hilla. Chłopak z Georgii zaczynał budować swoją popularność od nagrywania filmów komediowych na Youtube'a, a potem przeniósł się na Twittera, gdzie dzielił się z obserwatorami tworzonymi przez siebie memami oraz treściami wspierającymi twórczość Nicki Minaj. Będąc wyłącznie osobowością internetową Montero mógł pochwalić się milionowymi odsłonami i polubieniami. Nic więc dziwnego, że przy takiej "publiczności" zdecydował się obrać ścieżkę muzycznej kariery.

Zasłynął dzięki piosence "Old Town Road", która niejako stała się hymnem wśród dzieci. Raper stanął w obliczu krytyki po tym, jak wypuścił teledysk, w którym twerkuje przed siedzącym na tronie Szatanem.