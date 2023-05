Tragedia na Lubelszczyźnie. Strażacy znaleźli ciało starszej kobiety

W niedzielę późnym wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru, który wybuchł na partnerze budynku wielorodzinnego w miejscowości Tarnawatka Tartak w powiecie tomaszowskim. Na miejscu znaleziono ciało 72-letniej kobiety.

Tarnawatka Tartak. Palił się dom, znaleziono 72-latkę Fot. Lubelska Policja

W budynku wielorodzinnym w miejscowości Tarnawatka Tartak doszło do pożaru

Strażacy znaleźli w jednym z mieszkań ciało 72-latki

Reszta mieszkańców została ewakuowana już wcześniej

Pożar budynku wielorodzinnego – znaleziono 72-latkę

Straż pożarna gasiła pożar, który wybuchł w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w miejscowości Tarnawatka Tartak w województwie lubelskim. Zgłoszenie dotarło do nich w niedzielę 30 kwietnia o godz. 21:22. Jak się okazało, pożar wybuchł w mieszkaniu na parterze. Gdy strażacy weszli do środka, znaleźli ciało 72-letniej kobiety. Decyzją prokuratora ciało 72-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

– Pożar wybuchł w jednym z pokoi. Zastaliśmy okopcone ściany i wypalone wyposażenie –powiedział dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w rozmowie z TVN24. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia. – Budynek ma 12 mieszkań. Paliło się jedno z nich na parterze – podkreślił dyżurny. Służby poinformowały również, że pozostali mieszkańcy budynku ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, a jedna z kobiet została przewieziona do szpitala na badania. Akcja trwała około 40 minut. Brały w niej udział cztery zastępy straży pożarnej, czyli 15 strażaków. Na miejscu pracowała także policja, która jest w trakcie ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia" – podała w komunikacie młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.