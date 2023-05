Nie żyje Zbigniew Jakubek. Przykrą informację przekazał syn wybitnego pianisty

Zmarł Zbigniew "Jaco" Jakubek, uznany pianista jazzowy, aranżer i kompozytor, który miał na swoim koncie współprace z wieloma gwiazdami. Informację o śmierci 61-letniego artysty przekazał jego syn, zamieszczając w mediach społecznościowych poruszający wpis. Muzyka pożegnali w sieci również przyjaciele i prezydent Rzeszowa.

W poniedziałek (1 maja) zmarł Zbigniew Jakubek

Ceniony polski pianista jazzowy, mający na koncie współpracę również z czołówką sceny popowej, miał 61 lat

Poruszający post z informacją o odejściu muzyka zamieścił w mediach społecznościowych jego syn Wojciech

"Odszedł od nas niesamowity człowiek, świetny muzyk, a przede wszystkim wspaniały ojciec, mąż i dziadek. Nierówna walka, jaką ostatnimi miesiącami toczył, zabrała przekochaną osobę, z niepowtarzalnym poczuciem humoru, dystansem do życia, potrafiącą w mgnieniu oka rozładować każdą niezręczną czy napiętą sytuację" – przekazał na Facebooku Wojtek Jakubek, syn muzyka.

"Pogoda ducha, która go cechowała, zawsze wprowadzała do naszej rodziny mnóstwo uśmiechu, szczęścia i akceptacji. Dzisiejszy dzień, mimo swojego smutnego początku, traktuję jako koniec pewnego nieprzyjemnego czasu i zasłużony odpoczynek dla taty. Nie zapomnimy o tym, co zrobił dla naszej rodziny, wprowadzając do niej tyle ciepła, wsparcia i luźnej atmosfery. Mam nadzieję Dudzik, że jest Ci tam lepiej..." – dodał na koniec.

O śmierci artysty poinformował w poniedziałek również sam Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. "Wspaniały, dobry, życzliwy człowiek. Rzeszowska kultura straciła dziś bardzo wiele. Rzeszów stracił dziś bardzo wiele" – napisał na Facebooku.

Rzeszowski Dom Kultury dołączył się do pożegnania. "Wybitny twórca i promotor rzeszowskiej kultury, z którym mieliśmy ogromną przyjemność współpracować przy wielu projektach. Za wcześnie o tysiące nut… za wcześnie… na zawsze w naszej pamięci [*]" – podkreślono w mediach społecznościowych RDK.

Zbigniew Jakubek pracował na Uniwersytecie Rzeszowskim od 2003 roku. "Wyjątkowy muzyk, pedagog, niezawodny przyjaciel; założyciel i dobry duch kierunku jazz i muzyka rozrywkowa. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci" – czytamy na Facebooku uczelni.

Pianista był niezwykle zaangażowany w pracę z młodymi muzykami. W 2015 r. współtworzył kierunek "Jazz i Muzyka Rozrywkowa" w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Muzyka jazzowa będzie punktem wyjścia. Nasza rola będzie polegała na tym, żeby wspierać i rozwijać każdego, bez względu na rodzaj muzyki rozrywkowej, jaki będzie chciał grać – mówił mi w wywiadzie o nowym wydziale.

Kolegę z branży pożegnał także Michał Dąbrówka. – Pomijając oczywiste chwile uniesień na scenie, najwyższą jednak wartością było samo obcowanie ze Zbyszkiem… Hektolitry wylanych łez ze śmiechu to była norma każdego spotkania… Będzie mi tego brakowało Jakuzi… – napisał mąż Natalii Kukulskiej.

Jak przekazał "Super Express", pogrzeb Zbigniewa Jakubka odbędzie się w sobotę, 6 maja o godzinie 14:00 w kościele w Tyczynie, a następnie na pobliskim cmentarzu.

Zbigniew Jakubek. "Największa strata dla środowiska jazzowego w Polsce"

"Zbigniew Jakubek dla każdego melomana, a szczególnie ludzi, którzy odwiedzali Rzeszów, związani są i byli z Wydziałem Jazzu na Uniwersytecie Rzeszowskim i z Bieszczadzkimi Warsztatami Jazzowymi, to postać wyjątkowa" – napisała Marta Kula, dziennikarka radia 357, która określiła jego odejście jako największą stratę dla rodzimego środowiska jazzowego.

Jakubek był absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Karierę zespołową rozpoczął od zdobycia głównej nagrody festiwalu Jazz nad Odrą w 1985 roku z zespołem "Walk Away". Od połowy lat 90. Jakubek zagrał wiele tras koncertowych z wielkimi nazwiskami jazzu, m.in. z Frankiem Gambale, Didierem Lockwoodem i Steve Loganem. Koncertował również z takimi artystami jak: Eric Marienthal, David Fiuczynski, Mino Cinelu, czy Bill Evans. W 1990 roku występował z grupą jako support w trasie koncertowej Milesa Davisa po Niemczech.

Pianista miał możliwość działać z największymi gwiazdami polskiej sceny jazzowej w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, w tym m.in. Ewą Bem, czy Urszulą Dudziak. Współpracował również z wieloma gwiazdami sceny popowej np. z Mietkiem Szcześniakiem, Zbigniewem Wodeckim, Majką Jeżowską, czy Ryszardem Rynkowskim.

W 2004 roku powstał jego zespół "Zbigniew Jakubek Quartet". Jako muzyk grał orkiestrach: "Alex Band", "Kukla Band", "Big-band W. Pieregorólki", "After Touch". Współpracował także z Polską Orkiestrą Radiową.