Polskę czeka silne załamanie pogody. Już wydano alerty IMGW

Do Polski zbliża się załamanie pogody. Będzie znacznie chłodniej. Pojawi się też deszcz. IMGW wydało nawet alerty dla części naszego kraju.

Do Polski nadchodzi ochłodzenie. Fot. windy.com

Idzie ochłodzenie, są alerty IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu zaczęło obowiązywać we wtorek od godz. 15. Zakończy się jutro o godz. 13. Alert dotyczy południowej części województwa śląskiego, woj. małopolskiego oraz zachodniej części województwa podkarpackiego.

Na tym obszarze spadnie od 30 do 45 mm deszczu, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.

IMGW prognozuje deszcz i burze

Ale nie tylko tam może popadać. Od Warmii i Podlasia, przez centrum, po Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę oraz Górny Śląsk mogą pojawić się burze i deszcz (do 10-15 mm), z porywami wiatru do 65 km na godz.

"Zjawiska burzowe pojawiły się w Małopolsce i na zachodzie Podkarpacia. Strefa burz, którym towarzyszą przelotne opady deszczu przemieszcza się na północny wschód. Zanotowane opady sięgają 15 mm/h, a zaobserwowane porywy wiatru nie przekraczają 40 km/h" – relacjonuje IMGW na swoim Twitterze.

Jak będzie wyglądać pogoda przez resztę tygodnia? IMGW podaje, że na początku tygodnia wyż znad Polski odejdzie na wschód, ustępując miejsca zatoce niżowej związanej z niżem znad północnej Skandynawii.

Do Polski płynie chłodne powietrze

Od środy Polska znajdzie się pomiędzy wyżem, który wolno przemieszczać się będzie znad Morza Północnego nad Skandynawię, a układem niżów znad Europy Wschodniej. Taki układ baryczny "gwarantuje" napływ chłodnych mas powietrza.

Jak to wygląda dokładnie? Od środy do końca tygodnia będzie przewaga dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami, a okresami pojawią się przelotne opadami deszczu.

Najwięcej opadów będzie w pasie województw centralnych i wschodnich. W nocy temperatura przeważnie od 2°C do 6°C, od soboty chłodniej, od 1°C do 3°C, gdzieniegdzie spadek temperatury do -2°C. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 10°C do 15°C, na krańcach południowych nieco cieplej, w środku tygodnia około 17°C.

W sobotę i niedzielę dalsze ochłodzenie. Wiatr będzie przeważnie z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, a nad morzem silniejszy, okresami porywisty, do 65 km/h.