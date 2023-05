Kto zastąpi Kwiatkowskiego w "The Voice Kids"? Pojawiły się pierwsze typy

Dawid Kwiatkowski przez sześć edycji był jurorem w "The Voice Kids". Z jego drużyny zwyciężyło dwóch uczestników. Wokalista zdecydował się pożegnać z programem. Kto wskoczy na jego miejsce? Media spekulują, że szansę od producentów formatu i TVP może dostać uczestnik tegorocznych preselekcji do Eurowizji.

"Spisałeś się na medal. Czas na nowe, powodzenia!"; "Pięknie było oglądać Ciebie, Twoje wybory i Twoje drużyny. Wierzę, że ten krok przyniesie jeszcze więcej dobrego"; "Ogromne wyzwanie dla kogoś, kto zasiądzie na Twoim wygrzanym fotelu" – tak fani "The Voice Kids" zareagowali na oświadczenie Dawida Kwiatkowskiego, które opublikował parę dni po finale 6. sezonu programu. "Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła', a serca słucham jak babci" – stwierdził artysta. Piosenkarz oznajmił, że teraz chce bardziej skupić się na swoich muzycznych planach. Bycie trenerem i jurorem było bardzo angażujące i pochłaniające dużo czasu.

"Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" – tłumaczył.

Dawid zaznaczył, że rezygnacja z formatu nie oznacza, że już nigdy nie zobaczymy go w telewizji. "Telewizję lubię, więc to raczej do zobaczenia aniżeli żegnajcie. Łezka spadła właśnie na spodnie, więc to znak, by dodać ten post i wyruszyć po nowe" – podsumował Kwiatkowski. Kto może go zastąpić? Portal Plotek dowiedział się, że nieoficjalnie producenci programu biorą pod uwagę kandydaturę 21-letniego Kuby Szmajkowskiego.

Szmajkowski pojawił się na polskiej scenie muzycznej w 2018 roku, gdy wystąpił w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", w którym udało mu się przejść do odcinków na żywo. Wraz z Mateuszem Gędkiem, Maksymilianem Więckowskim i Tomaszem Gregorczykiem założył boysband 4Dreamers, który wydał dwie płyty i istniał do 2020 roku. Później Szmajkowski postawił na karierę solową.

Artysta próbował sił w ubiegłorocznych preselekcjach do Eurowzji, ale bez powodzenia ("Lovesick" zajęło czwarte miejsce). W tym roku ponownie startował - tym razem z utworem "You Do Me". Uplasował się na 7. miejscu.

"Kuba jest bardzo lubiany w TVP. Nie dość, że jest utalentowany, to ma charyzmę sceniczną i jeszcze wierne grono fanów, gotowych wskoczyć za nim w ogień. Pytanie tylko, czy umiałby oceniać innych? To trzeba będzie sprawdzić na zdjęciach próbnych, ale jesteśmy dobrej myśli. Kamera go kocha, co często było widać na różnych wydarzeniach telewizyjnych, więc chcielibyśmy dać mu szansę, by spróbował swoich sił w nowej roli"– powiedziała na łamach serwisu osoba z produkcji. "Jego przykład pokazuje, że warto walczyć o marzenia i się nie poddawać, bo przecież kiedyś sam był uczestnikiem 'The Voice Kids'. Mimo że go nie wygrał, to odnosi coraz większe sukcesy i pnie się do góry z prędkością światła. Program zna od podszewki, więc na pewno mógłby świetnie wczuć się w uczestników i im dużo pomóc" – dodał informator Plotka. Warto zauważyć, że Doda, kiedy ostatnio zapowiedziała, że po wydaniu kolejnego krążka zamierza zakończyć muzyczną karierę, dała do zrozumienia, że będzie szukać pracy. Z pewnością wciąż będzie to posada związana z show-biznesem, ale być może z tej "drugiej strony". "Bardzo bym chciała, bardzo mi się to podoba. Zawsze chciałam być menedżerem. Zresztą, chcąc nie chcąc - jestem też swoim" – stwierdziła w rozmowie z Pomponikiem.

Na początku roku Rabczewska w rozmowie z party.pl zdradziła, że wielokrotnie otrzymywała propozycję fotelu jurora w "Twoja twarz brzmi znajomo". Mimo że bardzo jej to schlebiało, wokalistka odmówiła, gdyż marzy jej się udział w innym formacie.

" Ja marzę, z całym szacunkiem, żeby usiąść w "The Voice of Poland". Chcę być trenerem, chcę przekazywać swoje doświadczenia sceniczne, estradowe, wokalne, PR-owe, marketingowe. To jest moje wielkie marzenie i bardzo bym chciała, żeby się spełniło" – oznajmiła artystka.

Nie zapowiada się, aby Doda dostała angaż w formacie dla najmłodszych. Gwiazda zapewne, jeśli już miałaby się pojawić, to w wersji dla dorosłych uczestników.