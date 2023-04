Doda zapowiedziała koniec kariery. Będzie szukać nowej pracy, zdradziła jakiej

Doda ostatnio po gali Fryderyki 2023 zaskoczyła branżę, a jednocześnie zasmuciła swoje liczne grono fanów. Zapowiedziała bowiem, że po wydaniu następnej płyty, zamierza zakończyć karierę. W najnowszym wywiadzie odniosła się do swojej deklaracji. Powiedziała, co planuje robić w przyszłości. Jakimi propozycjami pracy byłaby zainteresowana?

Doda będzie szukać nowej pracy. Gwiazda zdradziła, czym jest zainteresowana Fot. Instagram.com / @dodaqueen

Doda przez lata kariery artystycznej wylansowała mnóstwo przebojów, które znają młodsi i starsi

Jej ostatni krążek to najszybciej zdobyta platyna. "Aquaria" to również 6-ta platyna w solowej karierze Rabczewskiej

Niedawno gwiazda zapowiedziała, że po kolejnym albumie, zamierza wycofać się ze śpiewania

Teraz wyjawiła, jak wyobraża sobie swoje dalsze, zawodowe przedsięwzięcia. Co by chciała robić?

Można powiedzieć, że rodzimy show-biznes Dodą stoi. Od wielu lat artystka zaskakuje swoimi scenicznymi występami. Fani kochają ją za emocjonalne utwory oraz za poczucie humoru i cięty język.

Na świeczniku jest też jej życie prywatne. W ubiegłym roku w programie Polsatu "12 kroków do miłości" sama zdecydowała się uchylić jego rąbek, pokazując widzom, jak szuka partnera na życie. Nikt z reality show nie okazał się wybrankiem idealnym.

Rabczewska związała się Dariuszem Pachutem i wszystko wskazuje na to, że ich relacja pięknie się rozwija - co można śledzić w social mediach. Wcześniej była związana z Emilem Stępniem. To właśnie podczas związku z nim zrobiła sobie przerwę od śpiewania.

Skupiona była bowiem na nagrywaniu filmu "Dziewczyny z Dubaju". Potem przyszła depresja i rozwód. W 2022 roku powróciła silniejsza, z nowym materiałem muzycznym.

Nadmieńmy, że za ostatnią płytę otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii Album Roku Pop. "Kochani, otrzyjcie łzy. Nie atakujcie Festiwalu Fryderyki oraz Mroza, jego płyta jest wspaniała. Dla mnie samo bycie w top 5 najlepszych albumów tego roku jest wystarczającym wyróżnieniem. To mały krok dla Dody, ale ogromny dla branży, doceńmy to po 20 latach" – komentowała wyniki plebiscytu na Instagramie. Wówczas zapowiedziała koniec swojej kariery. Przed tym wyda jednak jeszcze jeden krążek. Stwierdziła, że w przyszłości z pewnością zdobędzie uznanie kapituły i statuetkę za całokształt pracy artystycznej.

Doda będzie szukać nowej pracy. Gwiazda zdradziła, czym jest zainteresowana

Informacja zaskoczyła branże i fanów. Reporter Pomponika dopytał o to gwiazdę. "Nominacja do Fryderyków za najlepszą płytę jest dla mnie wystarczającą nagrodą (...) Dało mi to taki wiatr w skrzydła, żeby zrobić kolejną płytę, jeszcze lepszą, mam nadzieję, i tym samym zakończyć pracę aktywnej piosenkarki estradowej" – oznajmiła wokalistka.

"Myślę, że znajdę sobie nową pracę i nową pasję, bo jestem artystką i nie umiem tak nic nie robić i zupełnie się nie wyżywać artystycznie (...) Trzeba po prostu kiedyś powiedzieć stop i pożegnać się z tym" – wyjaśniła gwiazda.

Doda będzie szukać pracy. Z pewnością wciąż będzie to posada związana z show-biznesem, ale być może z tej "drugiej strony". "Bardzo bym chciała, bardzo mi się to podoba. Zawsze chciałam być menedżerem. Zresztą, chcąc nie chcąc - jestem też swoim" – stwierdziła.

Na początku roku Doda w rozmowie z party.pl zdradziła, że wielokrotnie otrzymywała propozycję fotelu jurora w polsatowskim show. Mimo że bardzo jej to schlebiało, wokalistka odmówiła, gdyż marzy jej się udział w innym formacie.

"Dostałam taką propozycję (red. bycia jurorem w "Twoja twarz brzmi znajomo"), trzy razy chyba, i bardzo za nią dziękuję, bo to bardzo miłe, że ktoś mnie widzi w roli jurora (...) Ja marzę, z całym szacunkiem, żeby usiąść w "The Voice of Poland". Chcę być trenerem, chcę przekazywać swoje doświadczenia sceniczne, estradowe, wokalne, PR-owe, marketingowe. To jest moje wielkie marzenie i bardzo bym chciała, żeby się spełniło" – poinformowała artystka. W tym roku Doda wróciła do TVP (była w "Szansie na sukces" i "Pytaniu na śniadanie"), niebawem pojawi się też w "Dzień dobry TVN". Być może to właśnie któraś z tych stacji w przyszłości zaproponuje jej angaż.