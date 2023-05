Serial o królowej Charlotcie z "Bridgertonów" już na Netfliksie. Recenzje są jednoznaczne

Ola Gersz

O ba sezony "Bridgertonów" były hitem, kolejny w przygotowaniu, a Netflix kuje żelazo póki gorące. "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" to spin-off kostiumowego przeboju, który opowiada o młodości tytułowej bohaterki i jej związku z królem Jerzym. Na Netfliksa wleciał już cały sezon i sądząc po recenzjach, serial o Charlotcie to triumf. Pojawiają się nawet opinie, że to najlepszy serial z uniwersum Bridgertonów.