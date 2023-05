Roxie przed maturą z polskiego dodała wymowne wideo. W tle hit Maty

Początek maja to gorący czas dla uczniów kończących szkoły średnie. Tegoroczni maturzyści wyszli właśnie z pierwszych egzaminów. 4 maja sprawdzono ich wiedze z języka polskiego. Do tej grupy zalicza się też Roksana Węgiel. Wokalistka przed podejściem do pierwszego testu wrzuciła do sieci krótkie wideo. W tle wybrzmiała piosenka Maty o maturze.

Roxie Węgiel w tym roku też zdaje maturę. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Trwa matura 2023. O godz. 9:00 4 maja rozpoczął się egzamin z języka polskiego

Tegoroczną maturzystką jest też Roxie Węgiel. Przed przystąpieniem do pierwszego testu nastolatka opublikowała na Tik-Toku krótkie wideo

"Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś" – słychać na nagraniu. To fragment piosenki Maty "100 dni do matury"

Jak co roku majówka dla maturzystów, to czas oczekiwania na egzamin dojrzałości. Tak było i tym razem. Już 4 maja absolwenci liceów i techników przystąpili do testów. Na pierwszy ogień poszedł język polski.

Tematy matury w formule 2015 dotyczyły "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia", natomiast uczniowie po reformie edukacji mogli wybrać, czy chcą rozwinąć temat: "człowiek - istota pełna sprzeczności", czy "człowiek - bohaterem dla drugiej osoby".

Roxie Węgiel tegoroczną maturzystką. "Kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś"

Do egzaminu maturalnego w tym roku przystępuje też Roxie Węgiel. Nastolatka już w niejednym wywiadzie wspominała, że połączenie koncertowania z nauką to coś, co niełatwo jej połączyć. Dawała jednak z siebie wszystko, aby dobrze zaplanować realizację swoich obowiązków.

W nocy ze środy na czwartek Roxie wrzuciła na swój Tik-Tokowy profil nagranie. Pokazała, jaką stylizację wybrała na maturę z języka polskiego. "Co ma być, to będzie! Powodzenia" - dodała w opisie.

W tle słyszymy piosenkę Maty pt. "100 dni do matury": "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś".

Inne znane gwiazdy, które podchodzą do matury 2023

Dodajmy, że w tym roku do matury przystępują także inne znane twarze. Dumny tata - Borys Szyc pochwalił się dziś rano na swoim Instagramie, że jego córka Sonia również poszła na egzamin. "Powodzenia dla wszystkich maturzystów!!! A zwłaszcza dla takiej jednej, którą bardzo kocham, do przodu" - napisał aktor. Sonia jest pierwszym z dwojga dzieci Borysa, owocem jego dawnego w związku z Anną Bareją.

Nastolatka podobnie jak tata, też interesuje się aktorstwem. Ma już nawet za sobą debiut na ekranie i to u boku ojca. Oboje wystąpili ostatnio w filmie "Ryfka". Kciuki za swoją pociechę trzyma też Natalia Kukulska. Wokalistka ma troje dzieci, a jej najstarsza córka jest tegoroczną maturzystką. Ponadto Anna Dąbrówka 4 maja obchodzi swoje urodziny.

"Co za dzień - pełnia doznań! 18. urodziny mojej cudownej córeczki Ani, pierwszy dzień matur i pełnia księżyca… wierzę, że ta kumulacja przyniesie jej szczęście nie tylko na czas egzaminów!" - czytamy w poście na instagramowym profilu Kukulskiej. Wokalistka wrzuciła zdjęcie Ani z dzieciństwa i to, na którym możemy zobaczyć, jak wygląda obecnie.