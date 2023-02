Roksana Węgiel nie pojawi się na własnej studniówce. Skąd taka decyzja?

Roksana Węgiel wzbudza zainteresowanie fanów nie tylko przedsięwzięciami muzycznymi, ale również tym, co dzieje się u niej prywatnie. Ostatnio media intensywnie dopytywały ją o ukochanego. Teraz 18-letnia gwiazda poruszyła temat studniówki. Dlaczego nie wybiera się na imprezę z rówieśnikami?

Roxie Węgiel nie idzie na studniówkę. Wyjawiła, dlaczego zrezygnowała Fot. Mateusz Jagielski/East News

Roksana Węgiel skończyła 18 lat 11 stycznia 2023 roku. Wokalistka hucznie świętowała pełnoletność

Zapracowana gwiazda pracuje nad nowym albumem, ale także przygotowuje się do egzaminu dojrzałości

W najnowszym wywiadzie zapowiedziała, że nie pojawi się jednak na swojej imprezie studniówkowej. Podała powód

Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 na początku tego roku świętowała 18. urodziny w Bukowinie Tatrzańskiej. Wkroczenie w dorosłość celebrowali z nią rodzice i rodzeństwo oraz znajomi z branży. Nie zabrakło też oczywiście chłopaka piosenkarki – 26-letniego Kevina Mgleja.

"Tak się poznaliśmy i niech tak zostanie... Kochani, życzę Wam dużo miłości do innych i do samych Siebie. Kocham Cię najmocniej Kevin. Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieje, że każdy z Was pozna swoją bratnią duszę i doświadczy prawdziwej miłości" – pisała na Instagramie przy okazji Walentynek.

Choć niektórzy internauci wciąż widzą w Roxie małą dziewczynkę, którą poznali w telewizji, to jest już dojrzałą, młodą kobietą, która odpowiedzialnie prowadzi swoją karierę oraz edukację.

Nie zapominajmy, że artystka wciąż jest uczennicą. W wielu wywiadach Węgiel podkreślała, że pogodzenie pracy i nauki nie należy do najłatwiejszych zadań. Wokalistka przyznała się, że z jednego z przedmiotów miała poprawkę.

Jeszcze w ubiegłym roku na jednej ze swoich relacji pisała: "Zaczynam maturalną klasę i będzie naprawdę, kurde, ciężko. Także na pewno będzie dużo nauki, ale nie będę się teraz użalać nad sobą, jakoś damy radę. Wiecie, po prostu sama myśl mnie załamuje na ten moment, ale będzie dobrze". Obserwatorzy zasypali ją wówczas "złotymi radami", żeby lepiej przyłożyła się do nauki do matury, bo może być cienko. Kiedy mowa o maturze, pojawia się również temat najbardziej wyczekiwanej imprezy, która jest wciąż symbolicznym odliczaniem do egzaminu dojrzałości. Roksana w jednym z ostatnich wywiadów powiedziała, że nie idzie na studniówkę.

"Nie idę na studniówkę. Tak sobie postanowiłam. Nie jestem zbyt zżyta ze swoją klasą, więc stwierdziłam, że zrezygnuję. Mam na ten czas zaplanowane inne działania związane z nową płytą, więc uznałam, że tak będzie lepiej" – oznajmiła na łamach brzesko.naszemiasto.pl.

Artystka rozwinęła w innym wywiadzie, że chodzi również o to, że przez intensywny tryb pracy, nie nawiązała przyjaźni z ludźmi z klasy. "Nie mam jakiegoś zbyt dobrego przelotu z ludźmi w swoim wieku. Oczywiście są wyjątkowe przypadki ludzi, których znam od wielu lat" – wyjaśniła potem w rozmowie z Eską.

"Mam przyjaciół rówieśników, ale tak naprawdę od pięciu lat zadaję się z samymi dorosłymi osobami" – dodała Roxie, która aktualnie intensywnie przygotowuje się do premiery nowej płyty "13+5".