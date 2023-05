Co czyta Pedro Pascal, a co Kylie Jenner? Oto dziesięć książkowych rekomendacji od gwiazd

Zagraniczni celebryci często dzielą się w mediach społecznościowych czy wywiadach swoimi ulubionymi książkami lub tym, co aktualnie czytają. Oto dziesięć książek polecanych przez gwiazdy – niektóre z nich mogą was zdziwić!

10 książek polecanych przez gwiazdy. Fot. Unsplash/ Susan Q Yin/ Rex Features/East News/ Evan Agostini/ Invision/ East News

Jaka jest ulubiona książka Pedro Pascala, a jaka Kylie Jenner?

Co poleca Emma Roberts, która prowadzi klub książkowy Belletrist?

Oto dziesięć książkowych rekomendacji od gwiazd.

Kylie Jenner

It Ends with Us, Colleen Hoover, tłum. Anna Gralak, wyd. Otwarte

Patrząc na książkowe rekomendacje Kylie Jenner, jej ulubionym gatunkiem literackim z pewnością jest romans. Wśród pozycji pokazanych przez nią na Instagramie znalazł się również bestseller jednej z najpopularniejszych autorek tego gatunku ostatnich lat.

"It Ends with Us" Colleen Hoover to niesamowity wyciskacz łez opowiadający o właścicielce sklepu z kwiatami, która zakochuje się ze wzajemnością w przystojnym lekarzu. Coś, co początkowo wydaje się idealnym związkiem, wkrótce okaże się czymś zupełnie innym.

Anya Taylor-Joy

Argonauci, Maggie Nelson, tłum. Kaja Gucio, wyd. Czarne

Jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia Anya Taylor-Joy wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że czytanie stanowi ważną część jej życia. Jedną z książek, którą gwiazda poleciła, są "Argonauci" Maggie Nelson.

Książka amerykańskiej pisarki to zbiór esejów dotyczących takich tematów jak tożsamość, seksualność czy przemijanie, analizowanych w kontekście interpretacji mitu o Argo autorstwa Rolanda Barthesa. Nelson dzieli się również swoimi doświadczeniami życia u boku partnerki identyfikującej się jako osoba niebinarna.

Austin Butler

O czym mówimy, kiedy mówimy o miłości, Raymond Carver, tłum. Krzysztof Puławski, wyd. Świat Literacki

Austin Butler najbardziej znany z zagrania w ubiegłym roku "Elvisa" (a obecnie z tego, że wciąż mówi z charakterystycznym akcentem, jakby nie mógł wyjść z roli) poleca m.in. nieco zapomniany, ale warty przypomnienia zbiór opowiadań.

W "O czym mówimy, kiedy mówimy o miłości" Raymond Carver kreśli wieloznaczne historie o jednym z największych literackich tematów. Opowiadania amerykańskiego pisarza są niezwykle wyrafinowane i skupione na szczegółach oraz... mroczne.

Pedro Pascal

Franny i Zooey, J.D. Salinger, tłum. Magdalena Słysz, wyd. Albatros

Nie ma chyba nikogo, kto nie słyszałby o kultowym klasyku, jakim jest "Buszujący w zbożu". Gwiazdor "The Last of Us" Pedro Pascal jako jedną ze swoich ulubionych powieści wymienia jednak inną książkę J.D. Salingera.

"Franny i Zooey" to książka, na którą składają się dwa opowiadania o siostrach kształtowanych przez swoich starszych braci. Jak można przeczytać w opisie wydawcy, "ich dyskusje rodzinne to wspaniała uczta intelektualna".

Lupita Nyong’o

Amerykaana, Chimamanda Ngozi Adichie, tłum. Katarzyna Petecka-Jurek, wyd. Zysk i S-ka

Gwiazda "To my" czy "Zniewolonego" Lupita Nyong’o poleca monumentalną powieść Chimamandy Ngozi Adichie, autorki głośnego zbioru esejów "Wszyscy powinniśmy być feministami".

Łatwiej powiedzieć, o czym ponad 700-stronnicowa "Amerykaana" nie opowiada, gdyż wśród poruszanych przez Adichie wątków znajdują się takie tematy jak miłość, polityka czy problemy rasowe, a to dopiero początek. Napisana z humorem i wyczuciem książka uważana jest za najlepszą pozycję w karierze nigeryjskiej pisarki.

Elliot Page

W domu snów, Carmen Maria Machado, tłum. Łukasz Błaszczyk, wyd. Agora

Elliot Page ("Juno", "The Umbrella Academy") poleca wybitną książkę Carmen Marii Machado ("Jej ciało i inne strony", "Pośród lasu"), która znalazła się w zestawieniu najlepszych książek 2022 roku naTemat.

"W domu snów" to niesamowite połączenie eseju o popkulturze oraz prozy autobiograficznej o przemocy domowej w lesbijskim związku, którą momentami czyta się jak gotycką powieść grozy. To jedna z tych książek, których się nie zapomina.

Jamie Lee Curtis

Stoner, John Williams, tłum. Maciej Stroiński, wyd. Filtry

Tegoroczna laureatka Oscara za film "Wszystko wszędzie naraz" Jamie Lee Curtis poleca klasyczną powieść, która ostatnio otrzymała nowe życie dzięki wznowieniu przez wydawnictwo Filtry.

"Stoner" Johna Williamsa to powieść uniwersytecka, w której pozornie mało co się dzieje, jednak odkrywa przed czytelnikiem głębokie prawdy o życiu, gdyż nie skupia się na historiach o wielkich ludziach, a o tych zupełnie przeciętnych.

Emma Roberts

Dryfując do Betlejem, Joan Didion, tłum. Mikołaj Denderski, wyd. Cyranka

Nie wszyscy wiedzą, że gwiazda "American Horror Story" oraz "Królowych krzyku" to zapalona czytelniczka, która prowadzi nawet swój klub czytelniczy na Instagramie pod nazwą Belletrist.

Emma Roberts jako jedną ze swoich ulubionych pisarek wymienia Joan Didion, a w szczególności jej kultowy zbiór esejów "Dryfując do Betlejem". Gigantka reportażu opisuje w nich między innymi San Francisco ery dzieci kwiatów, które nie było tak kolorowe, jak pokazywano to w filmach.

Robert Pattinson

Forsa, Martin Amis, tłum. Krzysztof Zabłocki, wyd. Czytelnik

Robert Pattinson w ostatnich latach słynie z wybierania wymagających oraz ambitnych roli i taką też książkę poleca swoim fanom. "Forsa" Martina Amisa znalazła się na liście 100 najważniejszych anglojęzycznych powieści wydanych pomiędzy 1923 a 2005 rokiem "Timesa".

To szalona, postmodernistyczna powieść napisana z perspektywy wiecznie pijanego Johna Selfa, będąca satyrą na lata 80. i modną wówczas kulturę yuppies. Niektórzy porównują ją do twórczości Michela Houellebecqa.

Jacob Elordi

Mdłości, Jean-Paul Sartre, tłum. Jacek Trznadel, wyd. Zielona Sowa

Gwiazdor "Euforii" i "The Kissing Booth" Jacob Elordi jako jedną ze swoich ulubionych książek wymienia powieść jednego z najsłynniejszych francuskich filozofów XX wieku, czyli Jean-Paula Sartre'a.

"Mdłości", jak większość utworów egzystencjalisty, dotyczą horroru istnienia. Głównym bohaterem książki jest Antoine Roquentin, który prowadzi dziennik, by rejestrować swoje obserwacje na temat absurdu egzystencji.