Jak dziś wygląda grób Kamińskiego? Poruszający cytat na skromnej mogile

Od śmierci Emiliana Kamińskiego minęły już ponad cztery miesiące. Wybitny aktor i reżyser spoczął na warszawskich Powązkach. Jak dziś wygląda miejsce jego pochówku? Jest tam tylko skromna mogiła, na której umieszczono poruszający napis.

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku. Fot. Paweł Wodzynski/East News

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku. Jego odejście opłakiwała rodzina i wiele znanych twarzy ze świata kultury

Na początku bieżącego roku odbył się pogrzeb aktora i reżysera. Tłumy żegnały go na warszawskich Powązkach. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak aktualnie wygląda grób Kamińskiego

Grób Emiliana Kamińskiego

Kamiński został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jego mogiła jest skromna i nie stoi tam jeszcze żaden okazały nagrobek. Uwagę zwraca jednak duże czarno-białe zdjęcie zmarłego aktora.

Na instagramowym profilu "Zasłużyli na pamięć" pojawiło się właśnie zdjęcie grobu Kamińskiego. Czujni internauci dostrzegli "blaszkę" z cytatem: "Twojego serca bicie stworzyło Kamienicę. Kochaliśmy Cię, Kochamy niebawem się spotkamy. Spoczywaj w pokoju".

Ponadto na kopcu zasiano trawę, a wokół postawiono kilka doniczek z kolorowymi kwiatami i zniczy.

Śmierć i pogrzeb Kamińskiego

Przypomnijmy, że Emilian Kamiński odszedł pod koniec ubiegłego roku, po długiej i ciężkiej walce z chorobą. "Super Express" dowiedział się, że do śmierci przyczyniły się dolegliwości płucne. Aktor zmarł w otoczeniu najbliższej rodziny w swoim domu w Józefowie.

Wstrząsnęło to jego bliskimi, znajomymi ze świata kultury i rzeszą fanów. Artystkę pożegnano podczas uroczystego pogrzebu, który miał charakter państwowy.

Rodzinie zmarłego przekazano pośmiertne odznaczenia dla Emiliana: Order Odrodzenia Polski oraz Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Śmierć aktora boleśnie odczuli też członkowie Teatru Kamienica, którego Kamiński był założycielem. Schedę po ojcu otrzymał jego syn Kajetan i żona Justyna Sieńczyło.

– Gdy cztery lata temu robił spektakl "Niespodzianka", przyszedł do mnie do pokoju, usiedliśmy razem i powiedział: "synku, ja nie dożyję pięciu lat, musisz pomóc mi z teatrem, musisz służyć ludziom. Zastanów się, jesteś młody, ale pamiętaj, służ ludziom. Jaką decyzję podejmiesz, ale masz służyć ludziom". Był filozofem, kierował się tym, by służyć ludziom – mówił Kajetan podczas pogrzebu.

Kariera Kamińskiego

Emilian Kamiński na scenie zadebiutował rolą Pawła w "Pierwszym dniu wolności" w reżyserii Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli, ale jednym z jego największych osiągnięć była rola w spektaklu prozy Edwarda Stachury Się w małej salce Teatru Na Rozdrożu w Warszawie.

Na dużym ekranie zapoczątkowała u niego karierę rola w "Akcji pod Arsenałem" jako jednego z uczestników ruchu oporu. W 1980 roku zagrał także rolę Roberta w filmie "Tango Ptaka". Łącznie znany był z kilkudziesięciu ról, zarówno w produkcjach kinowych, jak i z telewizji.

Wyjątkową popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego "Szaleństwa Panny Ewy", a także udział w produkcji "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą".

Oprócz pracy aktorskiej, Emilian Kamiński był także reżyserem i twórcą autorskiej sceny Teatru Kamienica. Fani znali go także jako Pumbę z "Króla Lwa", Sebastiana z "Małej Syrenki", a także kota Tip Topa z kreskówki Top Cat.

Emilian Kamiński był absolwentem warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1975 roku. W swojej karierze otrzymał wiele odznaczeń i nagród.