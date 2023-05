Oskarżyli Eda Sheerana o plagiat. Zapadł wyrok w sprawie "Thinking Out Loud"

Amerykański sąd orzekł, że Ed Sheeran nie skopiował "Let's Get It On" Marvina Gaye'a podczas komponowania "Thinking Out Loud". Szczegóły dotyczące rozprawy podała stacja BBC.

Zapadł wyrok ws. o plagiat. Fot. John Minchillo/Associated Press/East News

Ed Sheeran został oskarżony o plagiat przez spadkobierców Eda Townsenda

Poszło o utwór "Thinking Out Loud", który miał być podobny do "Let's Get It On" napisanego dla Marvina Gaye'a

Tymczasem media na całym świecie obiegła informacja o wyroku, jaki zapadł w jednym z amerykańskich sądów

Przez ostatnie miesiące życie brytyjskiego wokalisty nie układało się najlepiej. Spadkobiercy amerykańskiego piosenkarza i producenta Eda Townsenda, a także firma Structured Asset Sales, która jest współwłaścicielem praw do jego twórczości oskarżyli Sheerana o plagiat. Poszło o utwór "Thinking Out Loud", w którym dopatrywano się podobieństw do piosenki "Let's Get It On" Marvina Gaye'a.

Jest wyrok ws. Eda Sheerana. Chodzi o oskarżenia o plagiat

Ed od początku zaprzeczał, że ukradł elementy z innej piosenki do swojego światowego hitu z 2014 roku. Mimo to oskarżyciele podtrzymywali, że Sheeran, Warner Music Group i Sony Music Publishing są im winni pieniądze za naruszenie praw autorskich.

Sheeran zapowiadał, że zrezygnuje z kariery muzycznej, jeśli zostanie uznany za winnego w procesie, który toczył się w sądzie federalnym na Manhattanie. - Jeśli tak się stanie, skończę, przestanę. Uważam, że to naprawdę obraźliwe poświęcić całe swoje życie na bycie wykonawcą i autorem piosenek, a ktoś temu umniejsza - mówił.

4 maja stacja BBC doniosła, że według ławy przysięgłych Ed Sheeran nie dopuścił się plagiatu.

Kiedy ogłoszono wyrok, Sheeran podobno wstał i przytulił swój zespół. Przed sądem wygłosił krótki komentarz do mediów. Podkreślił, że "jest oczywiście bardzo zadowolony" z orzeczenia. – Wygląda na to, że mimo wszystko nie będę musiał rezygnować z codziennej pracy – dodał.

Jednocześnie wspomniał, że jest sfrustrowany faktem, że "takie bezpodstawne roszczenia w ogóle mogą trafić do sądu". – Gdyby jury zdecydowało w tej sprawie inaczej, równie dobrze moglibyśmy pożegnać się z twórczą swobodą autorów piosenek. Artyści muszą mieć możliwość tworzenia oryginalnej muzyki bez martwienia się na każdym kroku, że ta kreatywność zostanie niesłusznie zakwestionowana – zaapelował.

Sheeran ujawnił także, że "Thinking Out Loud" napisał w domu w Anglii ze swoją przyjaciółką Amy Wadge. Zainspirowali go do tego jego dziadkowie i nowy romantyczny związek, który wówczas rozpoczął.

Przedstawicielka Eda, Irene Farkas, przekonywała, iż podobieństwa akordów i rytmów obu piosenkach to po prostu wykorzystanie "liter muzycznego alfabetu". – Są to podstawowe muzyczne elementy składowe, z których autorzy piosenek muszą mieć swobodę korzystania teraz i na zawsze, w przeciwnym razie wszyscy, którzy kochają muzykę, będą z tego powodu ubożsi – stwierdziła.

Ed Sheeran przez proces nie mógł udać się na pogrzeb ukochanej babci

Żeby tego było mało, 25 kwietnia zmarła ukochana babcia wokalisty, Anne Mary Sheeran, która była dla niego inspiracją do napisania utworu "Nancy Mulligan" Z powodu procesu Sheeran nie mógł pojawić na pogrzebie 98-latki, który odbył się w środę 3 maja. Ojciec wokalisty w swoim przemówieniu podczas ceremonii pogrzebowej poinformował, że jego syn jest bardzo zły z powodu swojej nieobecności.

– Jest mi bardzo przykro, że nasz syn Edward nie może być dzisiaj z nami. Jest bardzo zły i smutny, że nie może być obecny. Musi być tysiące mil dalej w sądzie w Ameryce, broniąc swojej uczciwości – podsumował, cytowany przez Daily Mail.