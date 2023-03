Ed Sheeran cały we łzach. Wspomina chorobę żony i śmierć przyjaciela [WIDEO]

Ed Sheeran otworzył się na temat trudnego okresu w swoim życiu. Nie mógł powstrzymać łez, gdy mówił o guzie, którego wykryto u jego ciężarnej żony i śmieci bliskiego przyjaciela. – Życie jest tak nieprzewidywalne – przyznaje piosenkarz.

Ed Sheeran w przejmującym wyznaniu o trudnym okresie swojego życia. Fot. Instagram/@disneyplus

Rok 2022 był pełen trudnych chwil dla Eda Sheerana. Muzyk martwił się o swoją chorą żonę i musiał pożegnać przyjaciela

Piosenkarz nie wstydzi się swoich emocji, co możemy zobaczyć w zwiastunie filmu dokumentalnego "The Sum Of It All"

Ed Sheeran od lat wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd w świecie muzyki. Jego kolejne płyty wyprzedają się jak świeże bułeczki, podobnie jak bilety na koncerty. W jego życiu prywatnym przez ostatnie lata też wiele się wydarzyło.

W 2019 roku ożenił się, a rok później powitał na świecie pierwszą córeczkę. Druga dziewczynka urodziła mu się w 2022 roku.

Trudny okres w życiu Eda Sheerana

Choć mogłoby się wydawać, że artyście dobrze się wiedzie, to w ostatnim czasie musiał się zmierzyć z wieloma przeciwnościami losu. Niedługo po tym, jak okazało się, że jego ukochana Cherry jest w drugiej ciąży, wykryto u niej guza.

Kobieta nie mogła jednak poddać się operacji, musiała z tym poczekać do porodu. Ed w 2022 roku musiał się też pogodzić z odejściem przyjaciela Jamala Edwardsa – przedsiębiorcy i producenta muzycznego. Ponadto autor hitu "Shape Of You" stanął przed sądem, po tym jak oskarżono go o plagiat.

Ten trudny okres odcisnął piętno na życiu Sheerana. – W ciągu miesiąca moja ciężarna żona dowiedziała się, że ma guza, bez możliwości leczenia, aż do porodu. Mój najlepszy przyjaciel Jamal, mój brat, zmarł nagle, a ja stanąłem przed sądem, broniąc mojej uczciwości. Krążyłem po spirali strachu, depresji i niepokoju. Czułem się, jakbym tonął, z głową pod powierzchnią, patrząc w górę, ale nie będąc w stanie przebić się, by zaczerpnąć powietrza – wyznał w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone".

Wspomniał, że żona namówiła go, aby wybrał się na terapię. – Tam, skąd pochodzę, nikt tak naprawdę nie mówi o swoich uczuciach. W Anglii ludzie myślą, że to coś dziwnego – mieć terapeutę. Ja uważam, że to bardzo pomocne – móc z kimś porozmawiać, dać upust swoim uczuciom i nie czuć się z tego powodu winnym – przyznał.

Zwiastun filmu dokumentalnego o Sheeranie. Były momenty, w których Ed nie mógł powstrzymać łez

Emocje, jakie towarzyszyły piosenkarzowi w trudnych chwilach, będzie można zobaczyć w filmie dokumentalnym "The Sum Of It All". Na instagramowym profilu Disney Plus pojawił się zwiastun.

Widzimy tam poruszające sceny, w których Ed zalewa się łzami. – Stan Cherry był naprawdę zły – wspominał muzyk. Niedługo później doszło do tragedii – w wyniku ataku serca zmarł jego bliski przyjaciel Jamal.

– Pytaliście: "Czy chcesz nakręcić film dokumentalny? I powiedziałem: "Tak! To będą sceny, jak tworzę muzykę w studiu nagraniowym"... Nie o to chodzi w tym filmie dokumentalnym. Życie jest nieprzewidywalne. Plany mogą się zmienić naprawdę szybko – słychać na nagraniu. Po tych słowach z oczu Eda zaczęły płynąć łzy.