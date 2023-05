Hołownia w Sejmie przegrał z... butelką. Nagranie hitem w internecie

Agnieszka Miastowska

W czwartek politycy Polski 2050 odbyli w Sejmie spotkanie z seniorami. To z tego wydarzenia pochodzi krążące po sieci nagranie z udziałem lidera partii. Nie chodzi jednak o to, co Szymon Hołownia powiedział lub zrobił, a właśnie o to, czego zrobić mu się nie udało – nie odkręcił butelki z wodą. Zmagania lidera partii rozbawiły internautów, ale inni politycy go bronią.