Córka Kukulskiej wygląda jak klon Shakiry? Anna Dąbrówka skończyła 18 lat

Anna Dąbrówka jest córką Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. Dziewczyna, która ostatnio stała się pełnoletnia, odziedziczyła po rodzicach artystyczny talent i kocha muzykę. Dumna mama złożyła jej wzruszające życzenia urodzinowe. Pochwaliła się też zdjęciami urodziwej pociechy. Internauci szybko dostrzegli podobieństwo do znanej, kolumbijskiej piosenkarki.

Anna Dąbrówka skończyła 18 lat

Natalia Kukulska wspólnie z ukochanym mężem Michałem Dąbrówką doczekała się trójki pociech: 23-letniego Jana, 18-letniej Ani i 7-letniej Laury

4 maja Anna Dąbrówka obchodziła urodziny. Pisała też maturę z języka polskiego

Mama złożyła jej piękne życzenia na Instagramie. Załączyła do nich jej obecne i archiwalne zdjęcia

Internauci wskazali na uderzające podobieństwo 18-letniej dziewczyny do Shakiry



Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka od wielu lat tworzą zgrany duet. Poznali się w 1997 roku podczas tworzenia płyty "Plus". Ślub wzięli po trzech latach od pierwszego spotkania, czyli w 2000 roku. W tym samym roku na świecie pojawił się ich pierworodny. Po pięciu latach urodziła im się córka. W 2016 powitali najmłodszą pociechę.

Pierwszy dzień tegoroczny matur zbiegł się w czasie z 18. urodzinami Anny Dąbrówki. Jej mama nie omieszkała złożyć jej życzeń w mediach społecznościowych. Pożyczyła także pomyślności na egzaminach dojrzałości.

"Co za dzień - pełnia doznań! 18 urodziny mojej cudownej córeczki Ani, pierwszy dzień matur i pełnia księżyca… wierzę, że ta kumulacja przyniesie jej szczęście nie tylko na czas egzaminów! Dojrzałość… hmmm brzmi groźnie. Całe szczęście Anulku, że masz jeszcze wielką wrażliwość, która pozwoli Ci patrzeć na świat, tak jak trzeba. W sam raz. Jesteś doskonała, ukochana i wszystko, co najpiękniejsze przed Tobą. W dzieciństwie i dorosłości jesteśmy zawsze z Tobą. Jesteś najkochańszym cudem!" – podkreśliła wokalistka.

Kukulska załączyła do życzeń kolaż ze zdjęciami córki. Widzimy dwa zdjęcia z dzieciństwa i dwa aktualne kadry. Obserwatorzy artystki dołączyli się do życzeń w komentarzach, zauważając, że Anna jest bardzo urodziwą, młodą kobietą. Niektórzy stwierdzili, że wygląda jak Shakira.

"Wszystkiego, co najlepsze. W pierwszej chwili myślałam, że to Shakira"; "Wasze piękno przechodzi z pokolenia na pokolenie - niesamowita linia kobiet w Waszej rodzinie"; "Udanego startu w dorosłe życie. Wszystkiego najwspanialszego dla Ani i dla jej wspaniałej mamy!" – pisali.

Kukulska wraz z córką pojawiły się na okładce magazynu "Viva!" w 2021 roku. Już wtedy można było dopatrzyć się, że córka artystów faktycznie ma coś w sobie z zagranicznej wokalistki.

W wywiadzie z magazynem Kukulska mówiła, co podziwia w swojej córce. "Wrażliwość, otwartość, poukładanie. Jest subtelna i odważna. Jej młodzieńcza egzaltacja potrafi nakręcać całą rodzinę. Jest mistrzynią nastroju, wizjonerką, ma zmysł organizacyjny" – wyliczyła. W tej samej rozmowie wspomniała o tym, jak czuje się w roli mamy.

"Starałam się być matką taką, jaką sobie wyobrażałam, że powinnam być. Bliską, by nie powodować dystansu, w którym nie będziemy w prawdzie. Nie chciałam, żeby moje dzieci musiały kłamać, bo się boją. (...) Starałam się więc być matką taką, której można powiedzieć o wszystkim. Ciepłą, ale i wskazującą różne drogi, jak to ciepło domowe rozpalać. Bycie razem, wspólne posiłki. Na przykład zawsze gotowałam, prawie codziennie, a jeśli nie mogłam, to dbałam o to, by wszystko było przygotowane" – zaznaczyła wokalistka.