Z danych zebranych przez raport Kulczyk Foundation wynika ubóstwo menstruacyjne to problem, który dotyka aż 39 proc. Polek z mniej zamożnych rodzin i jest szczególnym powodem do wstydu dla najmłodszych dziewczyn. Pojawił się więc postulat, by podpaski i tampony w szkołach były darmowe. Odniósł się do niego szef MEiN Przemysław Czarnek.





Co z darmowymi podpaskami i tamponami w szkołach? Jest stanowisko Czarnka

Agnieszka Miastowska

Z danych zebranych przez raport Kulczyk Foundation wynika ubóstwo menstruacyjne to problem, który dotyka aż 39 proc. Polek z mniej zamożnych rodzin i jest szczególnym powodem do wstydu dla najmłodszych dziewczyn. Pojawił się więc postulat, by podpaski i tampony w szkołach były darmowe. Odniósł się do niego szef MEiN Przemysław Czarnek.