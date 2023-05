Prime Video otwiera nową usługę w Polsce. Będzie można wypożyczyć największe hity

Amazon właśnie wprowadził do Polski nową usługę. Chodzi o rozszerzenie Prime Video o Sklep Prime Video. Dzięki tej usłudze użytkownicy zyskają możliwość wypożyczenia lub kupna tysiąca nowych filmów, niedostępnych w ramach subskrypcji.

Sklep Prime Video to nowa usługa Amazona w Polsce. Fot. kadr z filmu "Jurassic World: Dominion"

Amazon udostępnił 5 maja w Polsce nową usługę

W ramach Sklepu Prime Video będzie można kupić lub wypożyczyć tytuły, które nie są dostępne w ramach regularnej subskrypcji Prime Video

W bibliotece są m.in. takie ubiegłoroczne hity, jak "Top Gun: Maverick", "Jurassic World: Dominion" czy "Avatar: Istota wody"

Czym jest Sklep Prime Video?

"Wszyscy klienci Amazon otrzymają dostęp do opcji zakupu lub wypożyczenia produkcji filmowych od największych studiów filmowych w Sklepie Prime Video. Lista filmów będzie uwzględniać materiały takich wytwórni jak Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount i Disney oraz najnowsze premiery kinowe, m.in. 'Top Gun: Maverick', 'Jurassic World: Dominion' oraz 'Avatar: Istota Wody'. Dostępne będą również polskie produkcje, np. 'Proceder', 'Futro z misia' czy 'Pitbull' oraz filmy z wytwórni Monolith" – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Amazona.

Jak wypożyczyć lub zakupić filmy? Będzie można to zrobić za pośrednictwem strony primevideo.com, aplikacji Prime Video oraz na urządzeniach Smart TV kompatybilnych z Amazon Fire TV Stick, telefonach komórkowych z systemem Android oraz konsolach do gry. Aby dokonać zakupu, należy wejść w zakładkę "Sklep".

Amazon przygotował również atrakcyjną promocję. Do końca maja wszystkie produkcje będzie można wypożyczyć za jedyne 2,99 zł. Później ceny ulegną zmianie i będą zależne od konkretnych tytułów.

To jednak nie koniec. W ramach usługi za 10 złotych miesięcznie subskrybenci otrzymają dostęp do takich kanałów, jak Hayu, MGM, OutTV, Stringray Qello, Stringray Karaoke czy Pash.

Amazon wypuścił najdroższy serial w historii

Przypomnijmy, że Prime Video wypuściło ostatnio najdroższy serial w historii. Chodzi mianowicie o "Cytadelę" firmowaną nazwiskiem braci Russo ("Avengers: Koniec gry", "Gray Man"). Pomimo ogromnych pieniędzy włożonych w jego produkcję, serial zawodzi na wielu polach.

"Owszem, budżet w 'Cytadeli' się zgadza. Wszystko krzyczy tu pieniędzmi, jednak mimo to cała produkcja wydaje się momentami zlepkiem scen, które nie do końca są ze sobą powiązane. To ma sens, biorąc pod uwagę dokrętki, ale całość złożono naprawdę niechlujnie i Amazon naprawdę mógł sypnąć groszem na dobry montaż. Szkielet scenariusza jest, ale resztę dopisywano chyba na kolanie" – recenzowała dla naTemat Ola Gersz.

W serialu występują m.in.: Priyanka Chopra Jonas ("Matrix Zmartwychwstania", "Jak romantycznie!"), Richard Madden ("Eternals", "Rocketman") oraz Stanley Tucci ("Diabeł ubiera się u Prady", "Nostalgia anioła").