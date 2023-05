Oto siedem polskich komedii romantycznych, które NIE są żenujące. Pamiętacie "Nigdy w życiu"?

Polskie komedie romantyczne kojarzą się przeważnie z żenadą i uczuciem tzw. cringe'u. Jednak nie każdy film o miłości od rodzimych twórców taki właśnie jest. Oto lista 7 produkcji, które bawią, wzruszają i są po prostu dobre.

7 polskich filmów romantycznych bez cienia żenady (LISTA) Fot. kadr z filmu "Nigdy w życiu"

Nie wszystkie polskie komedie romantyczne muszą być żenujące.

Oto lista 7 produkcji znad Wisły, które sprawdzą się idealnie na romantyczny wieczór (nie tylko w Walentynki).

Redakcja naTemat wyróżniła m.in. film "Nigdy w życiu!", "Listy do M." oraz "Tylko mnie kochaj".

1. Nigdy w życiu!

"Nigdy w życiu!" to opowieść o mieszkance Warszawy, Judycie, która niemal całe swoje życie poświęciła rodzinie, a zwłaszcza wychowywaniu córki. Kobieta pracuje na pół etatu w redakcji odpowiadając na listy przesyłane do niej przez czytelników. Bohaterka zostaje porzucona przez męża i wkrótce zaczyna korespondować z tajemniczym mężczyzną, niejakim Leonem, który po odejściu żony postanowił napisać do Judyty list z prośbą o radę na złamane serce.

W obsadzie komedii wyreżyserowanej przez Ryszarda Zatorskiego ("Porady na zdrady") w 2004 roku wystąpili m.in. Danuta Stenka ("Jeszcze raz"), Artur Żmijewski ("Ojciec Mateusz"), Joanna Brodzik ("Magda M."), Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł") i Joanna Jabłczyńska ("Na Wspólnej")

2. Listy do M.

"Listy do M." nie bez powodu doczekały się miana polskiej wersji "To właśnie miłość" z Hugh Grantem, Keirą Knightley i Alanem Rickmanem. W rodzimej produkcji śledzimy losy 15 bohaterów, którzy najbliższe Święta Bożego Narodzenia spędzają w atmosferze miłosnych problemów. Nie brakuje tu pierwszej miłości, wątku naprawy małżeństwa i poszukiwania nowej rodziny.

W świątecznym hicie Mitji Okorna możemy oglądać m.in. Tomasza Karolaka ("Rodzinka.pl"), Macieja Stuhra ("Belfer"), Piotra Adamczyka ("Karol. Człowiek, który został papieżem"), Agnieszkę Dygant ("Niania"), Romę Gąsiorowską ("Dzisiaj śpisz ze mną") i Wojciecha Malajkata ("Ogniem i mieczem").

3. Tylko mnie kochaj

Michał jest zamożnym właścicielem firmy architektonicznej, który preferuje raczej związki bez żadnych większych zobowiązań. Pewnego dnia do drzwi mężczyzny puka podająca się za jego córkę dziewczynka o imieniu Michalina. W międzyczasie biznesmen poznaje w biurze nową specjalistkę od architektury zieleni, która sprawia, że jego serce zaczyna bić szybciej.

W "Tylko mnie kochaj" po raz pierwszy mieliśmy szansę poznać Julię Wróblewską ("Dom na końcu drogi"). Młodziutka aktorka zaliczyła swój debiut w towarzystwie m.in. Macieja Zakościelnego ("Czas honoru"), Agnieszki Grochowskiej ("Bez wstydu") i Agnieszki Dygant ("Niania").

4. Zakochany Anioł

Anioł Giordano, który mieszka w Polsce, traci swoje nadludzkie moce. Z pomocą przyjaciół niebiańska istota poznaje uroki życia zwykłego śmiertelnika i po raz pierwszy się zakochuje. Obiektem westchnień byłego wysłannika z nieba jest psychoterapeutka, Roma. "Jednak zdobycie kobiety na Ziemi nie jest wcale takie łatwe, zwłaszcza dla byłego Anioła" – czytamy w opisie filmu "Zakochany Anioł".

W głównej roli obsadzono Krzysztofa Globisza ("Uwikłanie"), a w wybrankę jego serca wcieliła się Anna Radwan ("Kamerdyner"). Oprócz nich w obsadzie znaleźli się również Jerzy Trela ("Autoportret z kochanką"), Janusz Gajos ("Body / Ciało") i Marta Bizoń ("Lista Schindlera").

5. Zakochani

Zosia może pochwalić się masą adoratorów, którzy są dla niej zdolni zrobić wszystko. Ona jednak nie czuje do żadnego z nich niczego poza chwilową fascynacją. Wkrótce na horyzoncie pojawia się fotograf Mateusz, dla którego femme fatale traci głowę.

W roli Zosi wystąpiła jedna z najwybitniejszych polskich aktorek swojego pokolenia, czyli Magdalena Cielecka ("Ciemno, prawie noc"), zaś Mateusza zagrał Bartosz Opania ("Wkręceni"). Do pracy nad produkcją reżyser Piotr Wereśniak ("Nie kłam, kochanie") zatrudnił także Olafa Lubaszenkę ("Chłopaki nie płaczą"), Cezarego Pazurę ("Kiler") i Beatę Tyszkiewicz ("Lalka").

6. Przygoda na Mariensztacie

"Przygoda na Mariensztacie" Leonarda Buczkowskiego to pierwszy polski pełnometrażowy film, który stworzono w kolorze. Fabuła skupia się na losach Hanki Ruczajówny, która przyjeżdża do Warszawy w ramach wycieczki. W stolicy poznaje murarza Janka, z którym bawi się do późnej nocy na Mariensztacie. Po powrocie do swojej rodzinnej miejscowości dziewczyna nie potrafi przestać myśleć o chłopaku i planuje przeprowadzkę do dużego miasta.

W kultowym tytule z 1954 roku wystąpili Lidia Korsakówna ("Ziemia obiecana"), Tadeusz Schmidt ("Potop"), Tadeusz Kondrat ("Sanatorium pod klepsydrą"), Joanna Walter ("Lalka") oraz Edward Dziewoński ("C.K. Dezerterzy").

7. Planeta Singli

Ania jest z duszy niepoprawną romantyczką, która nie ma szczęścia w miłości. Po nieudanych podbojach przeprowadzanych na portalach randkowych dziewczyna decyduje się wziąć udział w kontrowersyjnym programie telewizyjnym. Do udziału w reality show namawia ją showman Tomek, który dla rozgłosu pragnie pokazać prawdziwą twarz mężczyzn i wyśmiać kobiety poszukujące w sieci rycerzy na białym koniu.

W głównej obsadzie "Planety Singli" Mitji Okorna widzimy m.in. Macieja Stuhra ("Chłopaki nie płaczą"), Agnieszkę Więdłochę ("Czas honoru"), Piotra Głowackiego ("Bogowie"), Weronikę Książkiewicz ("Podejrzani zakochani"), Tomasza Karolaka ("39 i pół"), Pawła Domagałę ("O mnie się nie martw"), a także Joannę Jarmołowicz ("Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3").

