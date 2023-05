Kubacki postawił sprawę jasno. Wyznał, co dalej z jego karierą na skoczni

Ostatni czas dla rodziny Kubackich nie był łatwy. Żona skoczka mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Udało jej się jednak z tego wyjść. – Całej naszej rodzinie brakowało tego, żeby zbliżyć do normalności i do niej trochę wrócić – przyznał Dawid w najnowszym wywiadzie i oznajmił, że wraca do treningów na skoczni.

Kubacki wrócił do treningów. Fot. Pawel Murzyn/East News

W marcu żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi i lekarze walczyli o jej życie

Skoczek odsunął na dalszy plan startowanie w zawodach i skupił się na wspieraniu żony w tym trudnym czasie

W połowie kwietnia sportowiec przekazał dobre wieści. Marta wróciła do domu. Czeka ją jednak długa rehabilitacja

Teraz Kubacki może powoli wracać do treningów. Opowiedział, jak obecnie wygląda jego rzeczywistość

Dawid Kubacki w ostatnich tygodniach doświadczył naprawdę trudnych momentów. Niedługo przed końcem sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich jego żona Marta wylądowała w szpitalu z poważnymi problemami kardiologicznymi.

Skoczek nie miał wątpliwości, co w tej sytuacji jest dla niego ważniejsze. Postanowił przedwcześnie zakończyć rywalizację i być blisko żony. Choć stracił przez to miejsce na podium w końcowej klasyfikacji, to najbardziej trapił go stan zdrowia ukochanej.

Mijały tygodnie i na szczęście stan zdrowia Kubackiej się poprawiał. W końcu wyszła ze szpitala, a skoczek ponownie wrócił do treningów. Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że "brązowy medalista mistrzostw świata w Planicy zjawił się na obozie przygotowawczym w Spale".

W rozmowie z Eurosportem ujawnił, jak ten powrót jest dla niego ważny.

– Zarówno mi, jak i żonie oraz całej naszej rodzinie brakowało tego, żeby zbliżyć do normalności i do niej trochę wrócić. Po tym, co się działo, to jest najlepszy wyznacznik tego, że to idzie w dobrą stronę. Bo gdyby nie szło, mnie by tu po prostu nie było. Musiałbym się zajmować czymś innym, może nie mógłbym jeszcze rozpocząć treningów – przyznał.

– Musimy normalnie żyć, funkcjonować, cieszyć się życiem, a to jest pierwszy krok do tego – dodał.

Jednak tegoroczne przygotowania do skoków nie będą tak łatwe dla Kubackiego. Marta Kubacka funkcjonuje teraz z rozrusznikiem serca i jej powrót do pełnej sprawności może jeszcze trochę potrwać. Skoczek musi być przygotowany na to, że może się tak zdarzyć, iż jego obecność w domu będzie niezbędna.

– Podtrzymuję zdanie, że chciałbym przygotowywać się z chłopakami w normalnym reżimie treningowym. Nadal nie wiem, czy będę miał możliwość zrobić to w całości i tutaj być może będę potrzebował odrobiny elastyczności ze strony sztabu szkoleniowego. Ale nawet jeśli tak miałoby się stać, to wierzę, że mądre podejście pozwoli mi wyciągnąć z tej sytuacji także coś dla siebie – powiedział.

Na ten moment skoczek jest bardzo szczęśliwy, że w końcu wychodzą na prostą. W minioną majówkę obchodził z żoną czwartą rocznicę ślubu. – Udało się jej wrócić nawet wcześniej, na swoje urodziny. Majówkę też spędziliśmy wspólnie, na spokojnie, podobnie jak rocznicę i to jest najważniejsze – podsumował.