To pierwszy taki głos od początku pandemii COVID-19. Jest ważny komunikat WHO

Tedros Ghebreyesus, szef Światowej Organizacji Zdrowia ogłosił, że koronawirus przestał stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego w wymiarze globalnym. Wcześniej rozprzestrzenione z Chin wirusowe zakażenie COVID-19 przyczyniło się na świecie do śmierci 6,9 mln osób.

WHO podało, że koronawirus nie stanowi już zagrożenia w skali świata Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Komitet Nadzwyczajny WHO uznał, że obecnie koronawirus nie stanowi już w wymiarze międzynarodowym zagrożenia dla zdrowia publicznego. – Przyjąłem to zalecenie. Dlatego z wielką nadzieją ogłaszam koniec COVID-19 jako globalnego stanu zagrożenia zdrowia – powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus.

Przypomnijmy, że stan alarmu związanego z zagrożeniem wywołanym koronawirusem WHO wprowadziła 30 stycznia 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Za jego źródło uznano natomiast chińskie miasto Wuhan.

Dało to możliwość wprowadzania nadzwyczajnych przepisów oraz podjęcie działań w wymiarze międzynarodowym, związanych m.in. z masowymi zamówieniami szczepionek oraz prowadzeniem akcji szczepień. Agencja Reutera przypomniała, że w szczycie zakażeń koronawirusem w styczniu 2021 r. na COVID-19 umierało 100 tys. osób tygodniowo. Poziom śmiertelności w skali globalnej spadł w kwietniu bieżącego roku do 3,5 tys. Nie oznacza to jednak, że COVID-19 nie jest już żadnym zagrożeniem dla zdrowia. WHO nie ogłasza końca pandemii, a Reuters przypomina, że formalnie WHO nie ogłaszała ani początku, ani końca pandemii koronawirusa.

Natomiast sam termin COVID-19 na określenie choroby wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 zaczął być używany w marcu 2020 r. Pierwszy przypadek zakażenia został wykryty w listopadzie 2019 r. Co ważne, 11 maja w Stanach Zjednoczonych przestaną obowiązywać wymogi szczepień przeciwko COVID-19 dla zagranicznych podróżnych, pracowników federalnych i pracowników ochrony zdrowia. Tego samego dnia wygaśnie w USA pandemiczny stan wyjątkowy. Warto wiedzieć, że w Polsce stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do końca czerwca, co związane jest obecnie np. z obowiązkiem noszenia maseczek w placówkach medycznych. Niepotrzebne będą nam także szczepionki.

W związku ze znoszeniem przepisów związanych z zagrożeniem koronawirusem Polska i wiele krajów świata ogłosiło, że chcą się wycofać z odbioru zamówionych w koncernach farmaceutycznych kolejnych partii szczepionek.