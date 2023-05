Prezydent Duda wśród gości na przyjęciu u Karola III. Pokazał się z pierwszą damą

Londyn szykuje się na wielkie przyjęcie z okazji koronacji Karola III. Wśród gości pałacu Buckingham znajdzie się polska para prezydencka. Dziś w nocy czeka ich królewska feta, a jutro będą uczestniczyć w uroczystościach koronacyjnych. Pokazano, jak przed przyjęciem u króla prezentowała się Agata Kornhauser-Duda.

Przyjęcie u Karola III z okazji koronacji. Tak zaprezentuje się Agata Duda Fot. TOBY MELVILLE/AFP/East News Twitter @Kancelaria Prezydenta

6 maja w Londynie odbędą się uroczystości koronacyjne Karola III

Polska para prezydencka zatrzymała się w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu The Langham

Oto jak prezentowała się Agata Kornhauser-Duda

Polska para prezydencka na przyjęciu króla Karola III

Na zaproszenie króla Karola III prezydent Andrzej Duda razem z małżonką, Agatą Kornahuser-Dudą przybyli do Londynu. Zagraniczni członkowie rodziny królewskiej, światowi przywódcy i inni członkowie różnych delegacji zaczęli pojawiać się 5 maja w Pałacu Buckingham, by świętować przed koronacją, która odbędzie się 6 maja.

Gospodarzami przyjęcia będą oczywiście król Karol III i królowa Camilla. Wśród światowych przywódców widzianych w piątek w pałacu była pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, której towarzyszył premier Ukrainy, Denys Szmyhal. Kancelaria Prezydenta RP pokazała zdjęcie, na którym Agata Kornhauser-Duda zaprezentowała się w czerwonym eleganckim garniturze i szpilkach w tym samym kolorze.

Koronacja króla Karola III

6 maja 74-letni książę Karol zostanie ukoronowany na 68. władcę Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że uroczystość odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę o godz. 11:00 czasu londyńskiego, czyli o 12:00 w Polsce. Jak donoszą media, podczas koronacji przyszły następca tronu uklęknie przed królem i złoży mu specjalną przysięgę wierności i lojalności – "Oath of Allegiance". Książę Harry, drugi syn króla Karola III, nie będzie miał tego zaszczytu.

Jak zdradził w rozmowie z "The Sun" anonimowy pracownik brytyjskiego dworu, król w trakcie ceremonii będzie chciał pokazać "linię sukcesji jego naturalnych spadkobierców". Na próbie do koronacji nie mogło zabraknąć głównych bohaterów tego wydarzenia. Królowa Małżonka do Opactwa przyjechała z wnukami, którzy tak, jak książę Louis będą pełnili funkcję honorowych paziów. W sobotniej ceremonii weźmie udział około 100 głów państw i międzynarodowi przedstawiciele z 203 krajów. Wśród gości w Opactwie Westminsterskim będą hiszpańska królowa Letizia, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydenci Niemiec i Włoch Frank-Walter Steinmeier i Sergio Mattarella oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Jill Biden reprezentuje swojego męża, prezydenta USA Joe Bidena.