W połowie września 2022 roku pożegnana została Elżbieta II. Jej pierworodny, Król Karol III przejął tron i od prawie pięciu miesięcy sprawuje władzę nad Zjednoczonym Królestwem, czemu z uwagą przyglądają się Brytyjczycy i reszta świata. Pałac Buckingham przekazał właśnie szczegóły uroczystości związanych z koronacją.

Po śmierci królowej Elżbiety II 8 września 2022 r. na brytyjski tron wkroczył jej najstarszy syn, który przyjął imię Karol III.

Uroczysta koronacja odbędzie się dopiero za parę miesięcy, dokładniej w pierwszy weekend maja

Pałac Buckingham poinformował o datach oraz wydarzeniach, które odbędą się wówczas w Londynie

W oficjalnym komunikacie przekazano szczegóły koronacji Karola III. Uroczystości rozpoczną się w sobotę 6 maja 2023 r., a zakończą w poniedziałek 8 maja. Jak będzie wyglądać nabożeństwo w Opactwie Westminsterskim?

"Ich Królewskie Mości Król i Królowa Małżonka przybędą do Opactwa Westminsterskiego w procesji z pałacu Buckingham, znanej jako Królewska Procesja. Po nabożeństwie Ich Królewskie Mości powrócą do pałacu Buckingham w większej uroczystej procesji, znanej jako Procesja koronacyjna. Do ich Wysokości dołączą w tej procesji inni członkowie rodziny królewskiej" – czytamy w komunikacie.

Karol III podczas ceremonii zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony podczas ceremonii. Camilla również zostanie namaszczona świętym olejem i ukoronowana, tak jak Królowa Matka, gdy została koronowana na królową w 1937 roku.

Wedle tradycji przed koronowaniem następcy tronu, przed nim powinny uklęknąć jego dzieci. Jak niedawno pisał "Sunday Times", nie zanosi się na to, aby gest hołdu oddali królowi obydwaj synowie. Informacje wskazują na to, że książę Harry nie będzie pełnił żadnej roli podczas koronacji ojca.

"Książę Harry został wypisany ze scenariusza koronacji. Nie będzie miał oficjalnej roli, jeśli będzie uczestniczył w ceremonii" – podano na łamach gazety. Chodzi o jego głośną autobiografię, która ujawniła niesmaczne szczegóły z jego życia prywatnego oraz sekrety brytyjskiej rodziny królewskiej, stawiając ją w złym świetle.

Tradycji stanie się zadość. Po nabożeństwie król i królowa małżonka wraz z pozostałymi członkami rodziny królewskiej wyjdą na balon Pałacu Buckingham, aby pozdrowić zgromadzonych. Tak zakończą się sobotnie uroczystości.

W niedzielę 7 maja odbędzie się koncert koronacyjny na Zamku Windsor. Jego transmisja live odbędzie się na antenie BBC oraz BBC Studios. W losowaniu BBC będzie można zdobyć wejściówki.

Na scenie pojawią się słynni artyści oraz światowej klasy tancerze. Nie zabraknie także Chóru Koronacyjnego. W imprezie udział wezmą także wolontariusze ze stowarzyszeń charytatywnych, którym patronują król oraz królowa małżonka.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli podziwiać popularne budynki, które będę oświetlone za pomocą laserów oraz iluminacji. W niedzielę w całym kraju mieszkańcy będą mogli udać się na lunche koronacyjne, którym przyświeca "wzmacnianie ducha wspólnoty, zmniejszanie samotności wśród obywateli i wspieranie organizacji charytatywnych".

Poniedziałek 8 maja będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich obywateli. Poświęcony będzie wolontariatowi.