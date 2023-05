Tusk może być zadowolony. W tej sprawie popiera go niemal połowa Polaków

W nowym sondażu SW Research dla portalu Rp.pl zapytano Polaków, co sądzą o pomyśle zorganizowania 4 czerwca przez PO i Donalda Tuska marszu "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami". Okazało się, że wśród ocen dominowały te najbardziej przychylne tej inicjatywie.

Marsz Donalda Tuska 4 czerwca. Tak ten pomysł ocenili Polacy. Fot. Lukasz Gdak/East News

Pozytywnie marsz Donalda Tuska oceniła niemal połowa ankietowanych

Negatywne oceny stanowiły zaledwie 20,1 proc.

35,3 proc. respondentów ma stosunek obojętny lub nie słyszało o pomyśle PO

Polacy docenili pomysł marszu Donalda Tuska

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zwołał niedawno na 4 czerwca marsz w Warszawie "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską".

Z sondażu dla rp.pl wynika, że aż 44,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ocenia inicjatywę Tuska "pozytywnie". Natomiast 20,1 proc. uczestników sondażu oceniło pomysł zorganizowania marszu negatywnie, a obojętność wobec inicjatywy PO zadeklarowało 15,9 proc. respondentów. W ogóle o tym pomyśle nie słyszało 19,4 proc. osób biorących udział w badaniu. Jak podała Małgorzata Bodzon z pracowni SW Research pozytywnie do pomysłu częściej odnoszą się mężczyźni (48 proc.) niż kobiety (42 proc.). – Organizację marszu za dobry pomysł uważa częściej niż co druga osoba z wykształceniem wyższym (52 proc.) i niewiele niższy odsetek respondentów, którzy skończyli 50 lat (49 proc.). Pozytywne zdanie o marszu częściej niż pozostali wyrażają respondenci o dochodach przekraczających 5000 zł netto (57 proc.) i mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (56 proc.) – dodała ekspertka.

"Konstytucji trzeba bronić"

"Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" – napisał kilkanaście dni temu Donald Tusk na Twitterze. Lider PO przypomniał o tej inicjatywie 2 maja podczas ceremonii odsłonięcia muralu w Warszawie z hasłem "Konstytucja". Tam ujawnił szczegóły marszu 4 czerwca.

– Dzień flagi jest momentem, kiedy myślimy o dniu następnym, o święcie konstytucji. Dziękuję za ten mural, dziękuję tym, którzy to słowo mieli nie tylko w sercu, ale i na koszulkach i na protestach. Dziękuję Komitetowi Obrony Demokracji, pokazaliście odwagę, kiedy nie wszyscy ją mieli, pokazaliście, że konstytucja to nie jest abstrakcja – mówił tam Tusk.

Podkreślił też, że Konstytucji trzeba bronić. – Im bardziej władza lekceważy nasze prawa, im bardziej będzie narażać, gwałcić nasze prawa konstytucyjne, tym ważniejsza jest wasza postawa – zaznaczył polityk.

