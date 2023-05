Majdan został zapytany o swoje poprzednie małżeństwa. Ostro podsumował Dodę

Radosław Majdan udzielił wywiadu, w którym odniósł się do zachowania Dody. Piłkarz twierdzi, że była żona z "premedytacją stalkera" opowiada w mediach o ich małżeństwie, która zakończyło się wiele lat temu.

Radosław Majdan gorzko podsumował zachowanie byłej żony. Fot. Piotr Molecki/East News

Małżeństwo Dody i Radosława Majdana zakończyło się w 2008 roku

Były bramkarz w jednym z najnowszych wywiadów odniósł się do przytyków i ostrych komentarzy swojej byłej żony na temat ich relacji i jego zachowania

Majdan ostro podsumował Rabczewską

Majdan został zapytany o swoje poprzednie związki. Jak ocenia zachowanie Dody?

Jego dwa pierwsze małżeństwa zakończyły się rozwodami. Dziś jest szczęśliwy u boku Małgorzaty Rozenek-Majdan, z którą ma syna Henryka.

Choć związek Radosława Majdana z Dorotą Rabczewską przeszedł do historii ponad 15 lat temu, to wciąż o tamtym okresie ich życia jest głośno w mediach.

– Wkurza Cię, że ciągle są wyciągane Twoje dwa pierwsze małżeństwa? – zwrócił się do Majdana Wiktor Krajewski w rozmowie dla portalu Plotek.pl. – Nie. Moje pierwsze małżeństwo w tych emocjach i opiniach można powiedzieć, było sympatyczne. Moja pierwsza żona ma dużą klasę. Rozstaliśmy się, bo ja byłem za młody i pewnie do tego nie dorosłem. Natomiast moje druga żona z premedytacją stalkera konsekwentnie (przypomina nasze małżeństwo - przyp. red.) – odpowiedział.

Stwierdził, że cierpliwie znosi kolejne wzmianki Dody na temat jego zachowania sprzed lat.– Jak patrzę na pewne małżeństwa, które się rozpadły, żona ma pretensje, tak sobie mówię oj, musicie się uzbroić w cierpliwość. Ja już ją mam 15 lat, bo ona (Doda - przyp. red.) cały czas z uporem maniaka (ma pretensje - przyp. red.). W pewnym momencie wydawało mi się, że to też chyba był moment na zaistnienie jej. Jak nie robiła nic, to tylko powiedziała coś o mnie, o nas i coś się działo – ocenił.

Były bramkarz nawiązał również do jednej z postaci z filmu "Dziewczyny z Dubaju", którą wielu widzów porównywało do Majdana. Warto wspomnieć, że producentką tego "dzieła" była właśnie Doda.

– Pewne rzeczy są słabe. Jeśli robisz w jakimś filmie rolę kogoś, kto jest podobny do mnie i bardzo mocno mnie przypomina, to już jest sprawa pewnie opierająca się o zniesławienie, bo to jest przekroczenie jakiejś granicy. Pokazuje to, jak bardzo ta druga strona nie może się pogodzić, jaka jest nieszczęśliwa, że cały czas ma w sobie tę frustrację po 15 latach – skwitował.

Historia Dody i Majdana

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w programie "Doda. 12 kroków do miłości" wokalistka wróciła wspomnieniami do swojego małżeństwa z Majdanem.

– Musiałam się nauczyć zabijać miłość. Po pierwszym moim mężu – zaczęła swoją historię. – Bardzo go kochałam. Zdradził mnie z każdą prostytutką, jaka tylko była. Byłam 12 lat młodsza, miałam 20 lat. Dzi*** się mijały w drzwiach, jak tylko wyjeżdżałam na koncert. Naprawdę codziennie modliłam się, Panie Boże, pozwól mi przestać go kochać. Roz*** mi system na lata. (...) Moje poczucie godności jest zdeptane, oplute i obs*** na oczach całej Polski – mówiła. A ich historia zaczęła się w 2003 roku, gdy Doda spotkała Majdana w Ustce. Podobno na randkę z piłkarzem namawiał ją sam ojciec piosenkarki, były sztangista, który aprobował związek ze sportowcem. Majdan oświadczył się Rabczewskiej w 2005 r. i para wkrótce się pobrała.

Były to jeszcze czasy, kiedy artystka funkcjonowała pod pseudonimem artystycznym Doda Elektroda, który dziś mało kto pamięta. Majdan sam zaangażował się w muzyczną działalność żony, występując w teledysku "Dżaga". Odważne sceny miłosne i taniec Rabczewskiej ze szlauchem zapisał się w historii polskiej sceny muzycznej, choć niektórzy woleliby o nim zapomnieć Niestety w prawdziwym życiu nie wszystko układało się tak cudownie, jak na planie teledysku, a w 2007 r. piosenkarka wystąpiła o rozwód, oskarżając męża o niewierność. Majdan nie pozostawał dłużny Dodzie, zarzucając jej to samo. Ostatecznie para rozwiodła się w 2008 r.