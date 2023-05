Richardson zbulwersowana sprawą Dowbor. "Wydmuszka nikogo nie będzie obchodzić"

W poniedziałkowe przedpołudnie (8 maja) media zdominowała informacja o tym, że Katarzyna Dowbor nie będzie już dłużej gospodynią lubianego programu Polsatu "Nasz nowy dom". Prowadziła go od 10 lat. Prezenterka w emocjonalnym wpisie ujawniła, że dyrekcja "podziękowała jej za współpracę". Internauci i inne gwiazdy są wstrząśnięte tą decyzją. Mocny komentarz zostawiła Monika Richardson.

W poniedziałek (8 maja) niespodziewanie przekazano informacje o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Prezenterka sama odniosła się do smutnych wieści na Instagramie. Dała do zrozumienia, że jest jej przykro, że została zmuszona do odejścia.

"Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem 'Nasz Nowy Dom' właśnie się zakończyła" – rozpoczęła swój wpis. Kolejno wymownie podsumowała kierownictwo stacji.

"Podziękowano mi za współpracę. Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" – tak skomentowała ruch Edwarda Miszczaka.

"Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie - po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat! To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi. Dlatego chcę Wam za to teraz podziękować" – oznajmiła mama Macieja Dowbora. Podziękowała także Ninie Terentiew, która dziesięć lat temu dała jej szansę poprowadzić ten program. Była szefowa Polsatu szybko zareagowała na wieści. – Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian. Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z "Nasz nowy dom" okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego – powiedziała Terentiew.

Zaznaczyła, że to z pewnością nie koniec telewizyjnej kariery Dowbor. – Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą – podsumowała.

Zwolnienie Dowbor, będącej twarzą popularnego formatu, który pomógł setkom ludzi w ciężkiej sytuacji życiowej, poruszyło jej najbliższymi i znajomymi z branży, no i oczywiście wiernymi fanami.

"Mamo! Jesteśmy z Tobą. Wykonałaś kawał dobrej roboty… Myślę, że czas pokaże, że nie zawsze nowe i młodsze znaczy lepsze! Na szczęście Ty wciąż jesteś młoda i perspektywiczna, więc nie mam wątpliwości, że jeszcze wiele nam pokażesz!" – napisał wymownie Maciej Dowbor, który nadal związany jest z Polsatem i współprowadzi "Twoja twarz brzmi znajomo".

Skrzynecka pociesza Dowbor, a Richardson uderza w Miszczaka

Głos zabrała także Katarzyna Skrzynecka, którą spotkał identyczny los, tylko parę miesięcy temu - w styczniu. Została zwolniona z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" po wielu latach współpracy. Solidarnie z nią odszedł Piotr Gąsowski, również związany z formatem rozrywkowym.

Kasieńko... Wiele lat temu (...2005...2006...?), gdy rozpoczęliśmy wspólne z Piotrulem Gąsowskim prowadzenie "Tańca z Gwiazdami" w TVN, zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś: "Skrzynka... Pewnie wiele moich Koleżanek czy Kolegów - zawodowych Prezenterów Telewizyjnych, może uważać, że Aktorzy prowadzący rozmaite show telewizyjne 'odbierają nam chleb', nie będąc z zawodu dziennikarzami... Ale ja - doświadczony zawodowiec - patrzę na Was z radością i dzwonię, by powiedzieć Ci, że jesteście w tym świetni, macie w sobie ogromną klasę, błyskotliwość, poczucie humoru i wykonujecie swoje zadanie znakomicie. Gratuluję Wam, życzę powodzenia i całuję serdecznie!". Pewnie tego nie pamiętasz, ale ja PAMIĘTAM TO PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE. I wiedz, że to wspomnienie w moim sercu wielokrotnie warunkowało moje decyzje zawodowe i wiarę, że bycie etycznym i honorowym - choć dla wielu ludzi już 'nie modne' - jest i będzie dla mnie najważniejsze. Całuję Cię serdecznie. Jesteś i zawsze będziesz AUTORYTETEM dla zawodowców, a dla tysięcy Widzów - Twoich Fanów - Osobą wielkiej Sympatii i Podziwu. Katarzyna Skrzynecka Instagram - pisownia oryginalna

Post Dowbor postanowiła także skomentował ewidentnie poruszona Monika Richardson. Nauczycielka języków i była prezenterka TVP nie miała litości dla Miszczaka. "Co powiedzieć, ręce opadają. Pan Miszczak się nudzi, to sobie zarządza" – stwierdziła.

Zwróciła się też bezpośrednio do prezenterki, pisząc, że jest niezastąpiona. "Kaśka, jesteś najlepsza. Wiesz to zresztą. Dziękuję Ci za ten program - masz rację, to był program misyjny. Teraz przyjdzie pani z dłuższymi nogami i będzie prowadziła 'format'. Ale ten program to ty, więc ta wydmuszka już nikogo nie będzie obchodzić. Szkoda" – spuentowała gorzko.