TVP Info na Twitterze za kłódką. Pereira mówi o "ataku", przez który zdecydowali się na taki krok

Wiele osób, które we wtorek próbowały zajrzeć na twitterowe konto TVP Info, zobaczyło jedynie komunikat "Te Tweety są chronione". Okazuje się, że władze stacji celowo ograniczyły widoczność jej profilu – jak twierdzą, z powodu "ataku rosyjskich botów".

TVP Info zabezpieczyło swój profil na Twitterze Fot. Jakub Kaminski/East News

Zamknięty profil TVP Info na Twitterze. O co chodzi?

"Te Tweety są chronione. Tylko zaakceptowani obserwujący widzą Tweety użytkownika @tvp_info. Aby poprosić o zgodę na obserwowanie użytkownika, kliknij Obserwuj" – komunikat takiej treści mogą zobaczyć osoby, które we wtorek próbują dostać się na oficjalny profil finansowanego z podatków kanału informacyjnego TVP Info, lecz nie są zalogowane bądź też wcześniej już go nie obserwowały.

Błąd pracownika? Konto państwowego nadawcy zostało zhakowane? Jak się okazuje – nic z tych rzeczy. Obserwujący konto już wcześniej otrzymali krótkie wytłumaczenie tej sytuacji: "W związku z atakiem botów na nasze konto, postanowiliśmy tymczasowo zabezpieczyć nasz profil (tzw. kłódką)" – oznajmił admin profilu.

Internauci od razu pospieszyli z radami. "Najlepiej skasujcie konto – będziecie bezpieczni, a użytkownicy Twittera nie będą narażeni na wasze treści..." – stwierdził jeden z komentujących. "Jesień nadejdzie szybko. Redakcji kłódką nie zabezpieczycie" – dodała inna użytkowniczka.

O jakiego rodzaju "atak" chodzi? "W związku z atakiem botów na konto TVP Info, postanowiliśmy tymczasowo zabezpieczyć profil tzw. kłódką. Ruscy świętują 9 maja?" – wyjaśnił na swoim własnym profilu nowy szef stacji Samuel Pereira.

Więcej wyjaśnień znalazło się w artykule na portalu tvp.info. Jak tłumaczą jego autorzy, na początku maja zaobserwowali "podejrzaną aktywność w naszych mediach społecznościowych". "Zaczęło się od lawinowo rosnącej liczby polubień naszych tweetów, która przewyższała dotychczasowe średnie zasięgi nawet o kilkaset procent. W kolejnych dniach sytuacja się utrzymywała, a do tego doszło także wiele anonimowych kont, które zaczęły obserwować profil TVP Info na Twitterze" – czytamy. Autorzy tekstu tłumaczą, że atak botów ma "prawdopodobnie na celu ograniczenie zasięgów naszego konta" – poprzez wpływanie na algorytmy Twittera podejrzaną aktywnością na koncie. W związku z tym stacja podjęła decyzję, aby zamknąć profil w celu "powstrzymania niepożądanej aktywności botów".

TVP i boty

Telewizja Polska nieraz twierdziła, że jej konta w mediach społecznościowych stały się obiektem ataku botów. Tak było np. w czerwcu 2020 roku. Po debacie kandydatów na prezydenta na Twitterze portalu TVP Info zamieszczono ankietę, w której zapytano internautów o to, który z kandydatów wygrał spotkanie.

W sondzie głos zabrało ponad 35 tys. użytkowników serwisu społecznościowego. Jak się okazało, już na samym starcie Rafał Trzaskowski zostawił swoich konkurentów daleko w tyle. Kandydat KO wygrał głosowanie zdobywając 72 proc. poparcia. Drugi był natomiast Andrzej Duda z wynikiem tylko 21 proc. Telewizja Polska zdecydowała się jednak unieważnić sondę, twierdząc, że tak wysoki wynik dla Trzaskowskiego to sprawka… botów. "Z przykrością informujemy, że sonda już na obecnym etapie jest nieważna. Wykryliśmy strumień 600 botów. Nie zdejmujemy jednak sondy, żeby nie dawać pretekstu do kłamliwych zarzutów wobec TVP" – czytamy we wpisie na Twitterze.