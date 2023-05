Robert De Niro ponownie został ojcem! To siódma pociecha 79-letniego aktora

W jednym z najnowszych wywiadów Robert De Niro wygadał się, że urodziło mu się kolejne dziecko. To potwierdziło spekulacje, które krążyły w kuluarach od pewnego czasu. Dla 79-letniego gwiazdora to już siódma pociecha.

Robert De Niro został ojcem po raz siódmy. Fot. VALERIE MACON/AFP/East News

Ta informacja rozgrzała internet do czerwoności. 79-letni Robert De Niro został ojcem po raz siódmy

Aktor podczas wywiadu przekazał fanom radosną nowinę

Robert De Niro powitał na świecie siódme dziecko

Gwiazdor obecnie promuje kolejny film ze swoim udziałem. Chodzi o komedię "About My Father". Podczas wywiadu dla ET Canada 79-letni zdobywca Oscara przypadkiem wyznał, że na świecie jest już jego siódma pociecha. – Myślę, że każdy rodzic powiedziałby to samo. Zawsze chcesz zrobić to, co właściwe dla dzieci i dać im korzyść płynącą z wątpliwości, ale czasami nie możesz – mówił De Niro, odnosząc się do produkcji i poruszanej w niej kwestii rodzicielstwa.

Wtedy reporterka Brittnee Blair podpytała go o dzieci. – Wiem, że masz sześcioro – dodała. Na co aktor odparł: – Właściwie to siedmioro – i ogłosił światu radosną nowinę. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów dotyczących imienia czy płci nowo narodzonego dziecka.

Artysta nie ujawnił też tożsamości matki swojego potomka. Warto jednak dodać, że ostatnio był łączony z instruktorką sztuk walki Tiffany Chen. Spekulacje o tym, że Amerykanin i nowa ukochana mają zostać rodzicami, pojawiły się dwa miesiące temu. Wówczas wypłynęły zdjęcia z ich randki, a czujni fani pod luźnym swetrem kobiety dostrzegli wyraźnie zaokrąglony brzuch.

De Niro miał już szóstkę dzieci z trzema kobietami

Robert De Niro uważany jest za jednego z najlepszych żyjących aktorów. Widzowie pokochali go za role w "Ojcu Chrzestnym" czy "Taksówkarzu". Aktor ma też na swoim koncie mnóstwo nagród.

Może niewiele osób jednak wie, jak "bujne" było życie prywatne utalentowanego Amerykanina. De Niro po raz pierwszy został mężem w 1976 roku. Wtedy na ślubnym kobiercu stanął z Diahne Abbott (poznali się na planie "Taksówkarza"). Jeszcze w tym samym roku na świat przyszedł ich syn Raphael. Robert adoptował również córkę Diahne – Drenę. Kilka lat później relacja De Niro i Abbott zakończyła się rozwodem.

Kolejny związek hollywoodzki gwiazdor stworzył z modelką Toukie Smith. Na rok przed rozstaniem ( 1995 r.) para zdecydowała się na skorzystanie z usług surogatki. Zostali wówczas rodzicami dwóch chłopców: Juliana Henry’ego i Aarona Kendricka.

Trzecie małżeństwo Roberta De Niro mimo wzlotów i upadków przetrwało 20 lat. Jego żoną została aktorka i filantropka Grace Hightower. W 1998 roku urodził się ich syn Elliot, a w 2011 roku - dzięki surogatce - córka Helen Grace.