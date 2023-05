Łukaszenka jest chory? Białoruski dyktator z Moskwy miał odjechał w asyście karetki

We wtorek odbyła się uroczysta defilada na Placu Czerwonym w Moskwie, która jest już rosyjską tradycją w trakcie obchodów Dnia Zwycięstwa. Wśród zaproszonych gości pojawił się Aleksandr Łukaszenka, który wyglądał jednak na wyraźnie zmęczonego i schorowanego. Pojawiło się wiele spekulacji na temat stanu zdrowia białoruskiego przywódcy, który wyjechał z Moskwy jeszcze przed zakończeniem oficjalnych uroczystości.

9 maja Rosjanie tradycyjnie świętują Dzień Zwycięstwa, czyli rocznicę upadku hitlerowskiej III Rzeszy, do którego zaangażowanie Armii Czerwonej znacząco się przyczyniło. Kluczową częścią obchodów jest coroczna uroczysta defilada na Placu Czerwonym, na której zawsze starano się pokazać potęgę militarną Rosji.

Na tegorocznej uroczystości pojawiło się niewielu zagranicznych gości. W obchodach wzięli udział m.in. prezydenci Tadżykistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu czy Turkmenistanu. Nie zabrakło również przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki, który szczególnie zwrócił uwagę.

Aleksandr Łukaszenka jest chory?

W trakcie obchodów Aleksandr Łukaszenka zasiadł na trybunie honorowej na Placu Czerwonym, jednak wyglądał na wyraźnie zmęczonego. Niektórzy komentatorzy twierdzą nawet, że przywódca Białorusi może być chory. Uwagę przykuł również bandaż na jego dłoni.

Co więcej, Łukaszenka miał przybyć na obchody spóźniony i odjechać znacznie wcześniej, niż inni zaproszeni goście. Wywołało to wiele spekulacji na temat stanu jego zdrowia. Białoruski politolog Dzmitryj Bałkuniec przekazał, że przywódca Białorusi dojechał na lotnisko w asyście karetki.

"Łukaszenka ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu i opuścił Moskwę. Lekarze stoją przed trudnym zadaniem" - napisał na Telegramie Bałkuniec.

Do tych informacji odniósł się również doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszenko. "Dziś Putin był gospodarzem obiadu z prezydentami, którzy przybyli do Moskwy na paradę. Łukaszenka nie wziął w nim udziału. Rosyjskie kanały na Telegramie podają, że Łukaszenka nie był na obiedzie z powodu problemów zdrowotnych i już opuścił Moskwę, a na lotnisko dotarł karetką. Co może się z nim dziać?" – napisał na Twitterze

Zły stan zdrowia Łukaszenki

Pierwsze informacje o kłopotach zdrowotnych Łukaszenki pojawiały się już w 2020 roku. Wówczas mówiono o nadciśnieniu i problemie z poruszaniem się. Wielokrotnie donoszono też, że białoruski przywódca cierpi na cukrzycę, przez co znacząco przybiera na wadze.

Eksperci wskazują, że na nagraniach z udziałem Łukaszenki wyraźnie widać, że ma pewne schorzenia. Zaznaczają też, iż wiadome jest, że ma problem z jedną z nóg, a najprawdopodobniej z kolanem, co jest widoczne w momencie, gdy na przykład wchodzi po schodach.