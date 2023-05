Andriejew nie mógł złożyć kwiatów. Rosyjskie MSZ mówi o "dwulicowości polskiej polityki"

Klaudia Łyszkowska

A mbasador Rosji Siergiej Andriejew przybył na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, by złożyć wieniec. Jednak proukraińscy aktywiści ustawili na płytach chodnikowych przed cmentarzem mnóstwo niewielkich ukraińskich flag, co uniemożliwiło mu złożenie kwiatów. Do sprawy odniosło się MSZ Rosji wskazując na "dwulicowość polskiej polityki w ocenie wydarzeń II wojny światowej".