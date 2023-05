Andriejew chciał uczcić Dzień Zwycięstwa. Wyszło tak, że wrócił do ambasady z podkulonym ogonem

Alan Wysocki

A mbasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew chciał uczcić Dzień Zwycięstwa i złożyć kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. To jednak uniemożliwili mu protestujący. Propagandysta Władimira Putina musiał poprzestać na powtórzeniu wyświechtanych tez do kamer, a następnie wrócić do ambasady.