"Początkujący Judasz". Wojewódzki reaguje na słowa O.S.T.R. o jego programie i ojcu

"Początkujący Judasz" – tak Wojewódzki nazwał O.S.T.R. To pokłosie afery związanej z głośnym wywiadem, w którym raper powiedział, dlaczego nigdy nie wystąpi w jego talk-show na antenie TVN. Padło też wówczas kilka gorzkich słów o ojcu Kuby.

Wojewódzki gorzko podsumował O.S.T.R. fot Artur Zawadzki/Reporter

O.S.T.R. jakiś czas temu wspomniał ojca Wojewódzkiego, któremu ma wiele za złe. Podkreślił, że m.in. przez to nie ma zamiaru wstąpić w talk-show showmana

Tymczasem w "Polityce" ukazał się kolejny tekst Kuby. Dziennikarz nawiązał do wypowiedzi rapera, nazywając go Judaszem i drugim Kukizem

Adam Ostrowski, raper posługujący się pseudonimem O.S.T.R., w połowie kwietnia podcaście Żurnalisty wyjaśnił, dlaczego nigdy nie zagości na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego.

– Jest wiele rzeczy, które nas różni. Nie szydzę swoim dowcipem ze swoich gości, którzy przychodzą do mnie do domu – stwierdził.

Wspomniał też o swoich najbliższych. – Ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolnościowy. Pan Kuba ma niestety przeszłość trochę bardziej socjalistyczną. Nie mógłbym tego zrobić swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą, jego zajęciem, które uprawiał, wręcz byli skazani przez daną osobę – opisał.

– Po drugie – to jest konwencja programu, gdzie przychodzisz pompować ego prowadzącego i wynosić go jako główną gwiazdę. Taka jest konwencja tego programu, zawsze taka była – dodał O.S.T.R.

Tym razem to Wojewódzki uderza w O.S.T.R.

Tym razem to Wojewódzki wypowiedział się o raperze w jednej z notek w swojej rubryce "Mea pulpa" w "Polityce". Porównał go do Kukiza i Judasza.

"No i mamy nowego Kukiza. Raper Adam O.S.T.R. Ostrowski wystąpił w 'Wiadomościach' TVP z lustracją współpracowników TVN. Biorę to za komplement. Początkujący Judasz wkłada w pocałunek dużo szczerego uczucia" – skomentował Wojewódzki.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Kuba odnosi się do słów rapera. Jakiś czas temu mówił o nim w swoim programie.

– Dzisiaj początek trochę nietypowy. Chciałem powiedzieć, że nie można ludzi winić za to, jakich mają rodziców. Nie można winić ludzi za to, jakich mieli rodziców – powiedział na wstępie dziennikarz. Po chwili uderzył także w partię rządzącą, nawiązując do bolszewizmu. – Winienie ludzi, za to, jakich mają rodziców, to jest bolszewizm, to jest PiS-owska metoda. To jest zwykłe ku**stwo – kontynuował. Czytaj także: Jakimowicz uderzył w Wojewódzkiego i jego ojca. Internauta go zripostował

Dziennikarz zasugerował, że być może O.S.T.R. nie zna, całej prawdy na temat swojej rodziny.

– Nie można winić dzieci Stanisława Piotrowicza za to, że był w PZPR. Nie można winić dzieci Jana Pietrzaka, że był w PZPR. Szczególnie że ostatnio Jan Pietrzak idzie nam na rękę i występuje coraz rzadziej. Mnie na przykład pewien piosenkarz, pan raper O.S.T.R. zarzucił, że mój ojciec był prokuratorem i prześladował jego i jego rodzinę. Już pomijam, że kiedy żył mój ojciec, to O.S.T.R. miał 10 lat. Ale panie raperze, piosenkarzu, mój tata ścigał kryminalistów, więc może nie wiesz czegoś o swojej rodzinie. Poczytaj – skwitował.