Wojewódzki odpowiedział na zarzuty znanego rapera. "To jest zwykłe ku**stwo"

Adam Ostrowski znany pod pseudonimem O.S.T.R. w najnowszym wywiadzie przyznał, że nigdy nie zasiądzie na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Powodem ma być ojciec prezentera, który pracował jako prokurator i podobno skazywał osoby z rodziny muzyka. W najnowszej odsłonie swojego programu Wojewódzki odpowiedział raperowi.

Kuba Wojewódzki w najnowszym wydaniu swojego programu zaczął od nietypowego wstępu. Samozwańczy król TVN-u postanowił na antenie TVN odnieść się do słów rapera Adama Ostrowskiego znanego pod pseudonimem O.S.T.R.

– Dzisiaj początek trochę nietypowy. Chciałem powiedzieć, że nie można ludzi winić za to, jakich mają rodziców. Nie można winić ludzi za to, jakich mieli rodziców – powiedział na wstępie dziennikarz. Po chwili uderzył także w partię rządzącą, nawiązując do bolszewizmu. – Winienie ludzi, za to, jakich mają rodziców, to jest bolszewizm, to jest PiS-owska metoda. To jest zwykłe ku**stwo – kontynuował.

Następnie nawiązał do słów rapera na temat swojego ojca, stając w jego obronie. Dziennikarz zasugerował tym samym, że być może nie zna, całej prawdy na temat swojej rodziny.

Nie można winić dzieci Stanisława Piotrowicza za to, że był w PZPR. Nie można winić dzieci Jana Pietrzaka, że był w PZPR. Szczególnie że ostatnio Jan Pietrzak idzie nam na rękę i występuje coraz rzadziej. Mnie na przykład pewien piosenkarz, pan raper O.S.T.R. zarzucił, że mój ojciec był prokuratorem i prześladował jego i jego rodzinę. Już pomijam, że kiedy żył mój ojciec, to O.S.T.R. miał 10 lat. Ale panie raperze, piosenkarzu, mój tata ścigał kryminalistów, więc może nie wiesz czegoś o swojej rodzinie. Poczytaj. Kuba Wojewódzki

Co O.S.T.R. powiedział o ojcu Kuby Wojewódzkiego?

Jak pisaliśmy w naTemat, O.S.T.R. ostatnio zrobił wyjątek dla Żurnalisty, pojawiając się w jego podcaście, gdyż niechętnie wypowiada się w mediach. Prowadzący postanowił zapytać, co zadecydowało o tym, że nigdy nie zasiadł na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.

Raper podkreślił, że nie podoba mu się to, w jaki sposób Wojewódzki prowadzi swój talk-show i fakt, że zaproszony gość nie ma wpływu na montaż odcinka ze swoim udziałem. Jak się okazało, powodów miało być więcej. Ostrowski wspomniał także o ojcu Wojewódzkiego, który był prokuratorem.

– Ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolnościowy, pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną, więc tutaj nie mógłbym zrobić tego swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą i jego zajęciem, które uprawiał. Wręcz byli skazani przez daną osobę – podsumował.