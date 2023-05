Nieoficjalnie: Biegli wstępnie potwierdzili, że pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta

Rosyjskich pocisków manewrujących Ch-55 nie ma na wyposażeniu polskiej armii. To prawdopodobnie oznacza, że znaleziona w Zamościu koło Bydgoszczy rakieta przyleciała z zagranicy. Informację nieoficjalnie potwierdzili reporterzy RMF FM, powołując się na wstępne ustalenia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który tworzy dla prokuratury ekspertyzę tego obiektu.

Choć wstępne doniesienia zakładały wersję, że pocisk był wystrzelony podczas ćwiczeń polskiej armii, wiele wskazuje, że jednak nie. Jak podaje RMF FM, które powołuje się na nieoficjalne doniesienia, jeśli potwierdzi się, że to pocisk manewrujący Ch-55, oznaczałoby to, że został wystrzelony z rosyjskiego samolotu i przyleciał do nas zza wschodniej granicy.

Skąd wzięła się rakieta pod Bydgoszczą?

Dziennikarze stacji RMF FM informują, że incydent, w związku z którym rosyjska rakieta znalazła się na terytorium Polski, miał miejsce już w grudniu. Wówczas Rosjanie prowadzili zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując do tego także samoloty, które stacjonowały na Białorusi.

W związku z manewrami, które miały miejsce bardzo blisko polskiej granicy oraz pojawieniem się wielozadaniowego bombowca taktycznego Su-34, również NATO poderwało swoje bojowe maszyny. "W trakcie tych działań na radarach naszych służb pojawił się obiekt, który wleciał do Polski znad Białorusi" – podaje stacja.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.