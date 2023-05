Zamieszanie wokół zespołu VOX. "Wynajęliśmy z Ryszardem Rynkowskim prawnika"

Większość awantur między artystami skupia się na tym, kto ma prawo do używania nazwy: tylko założyciel(e) kapeli czy wszyscy muzycy oryginalnego składu, którzy przecież kolektywnie pracowali na sukces i rozpoznawalność. Rodzima branża muzyczna widziała niejeden taki konflikt. Tymczasem głośno zrobiło się o sporze o nazwę zespołu VOX.

"Oto Natalia Paszt, córka zmarłego niedawno członka zespołu VOX, złożyła w Urzędzie Patentowym zastrzeżenie nazwy 'zespół Vox', 'grupa Vox'. Zastrzegła też znak graficzny. Rości sobie prawo do dorobku znakomitego zespołu, który zmienił realia polskiej muzyki rozrywkowej. Wygrywał festiwale i konkursy w kraju i za granicą" – czytamy we wstępie.

"Powielane są też kłamstwa, jakoby to Witold Paszt był założycielem VOX i jego liderem. Prawda jednak wygląda zupełnie inaczej" podkreślił Konrad Skolarski. Czytaj także: Nie tylko Kombi i Kombii. Oto 6 polskich zespołów, które pożarły się o nazwy i piosenki

"Zespół VOX założył mój Ojciec, jestem spadkobiercą praw autorskich. To mój Tata wspólnie z Ryszardem Rynkowskim wymyślił nazwę grupy, to On wymyślił wizerunek grupy, logo, akceptował kompozycje, zatrudnił choreografów, nauczycieli tańca, wymyślił ruch sceniczny. To On ubrał członków grupy osobiście ściągając materiały na garnitury z Berlina (młodsi ludzie nie pamiętają, że wówczas był problem ze zdobyciem w kraju papieru toaletowego), On szukał krawca, który uszyłby kostiumy. To mój Ojciec pisał teksty hitów, zaś muzykę komponował Ryszard Rynkowski" – zapewnił mężczyzna.

Syn Marka Skolarskiego oznajmił, że sprawa wylądowała u prawnika. "Wynajęliśmy z Ryszardem Rynkowskim prawnika, który dotarł z naszym pismem do córki Pana Paszta, roszczącej sobie prawo do dorobku pierwszego Vox (po odejściu mojego Taty w 1984 r. oraz po odejściu Ryszarda zespół zaczął zajmować się graniem nieco bardziej świetlicowym). (...) Domagaliśmy się sprostowania fałszywych informacji oraz natychmiastowego wycofania wniosku o rejestrację. Do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi od prawnika pani Paszt" – przekazał.

Podsumowując wpis, syn założyciela grupy zwrócił się do artystów grupy VOX. "Cierpliwość ma swoje granice, dlatego tą drogą ostrzegam po raz ostatni: proszę wykonać nasze żądania, oraz zaniechać kłamania oraz kalania dziedzictwa grupy. W przeciwnym razie będzie proces. A muzyków grających z Voxem zachęcam do wyrażenia swojej opinii" – zachęcił.

Przypomnijmy, że zespół VOX, który wylansował takie hity jak "Bananowy song", tworzyli Witold Paszt, Andrzej Kozioł, Ryszard Rynkowski oraz Jerzy Słota (prywatnie kuzyn Witolda Paszta).

Po rozstaniu z Rynkowiskim do zespołu dołączył również Dariusz Tokarzewski. Sceniczny debiut grupy miał miejscu w kwietniu 1979 roku podczas Międzynarodowej Wiosny Estradowej w Poznaniu.

Rok później na Festiwalu Interwizji w Sopocie VOX otrzymał I Nagrodę Dnia Płytowego i Nagrodę Publiczności za wykonanie piosenki "Bananowy song". W tym samym roku zespół zdobył Grand Prix na festiwalu Bratysławska Lira, a ich płyta "Monte Carlo Is Great" sprzedała się w nakładzie ponad 400 tys. egzemplarzy.

Od tego czasu VOX zwyciężał w wielu plebiscytach radiowych, telewizyjnych i prasowych. Zespół koncertował m.in. w NRD, RFN, Holandii, Szwecji, na Kubie, w Czechosłowacji, ZSRR i Bułgarii oraz w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii.