Wiśniewska wrzuciła urocze zdjęcie synka. "Mój chłopczyk rośnie tak szybko"

Pola Wiśniewska jest dumną mamą pięciorga dzieci. Niebawem będzie rodzić szóste. Cztery pociechy ma z poprzedniego związku. Synka Falco Amadeusa doczekała się z liderem Ich Troje. Żona artysty podzieliła się nowymi, uroczymi ujęciami chłopca. Fani dostrzegli, że maluch jest podobny do niej.

Pola Wiśniewska pokazała zdjęcie synka. "Mój chłopczyk rośnie tak szybko" Fot. Instagram.com / @wisniewska_pola

Michał Wiśniewski oraz Pola wkrótce powitają na świecie drugie, wspólne dziecko

Żona artysty nawet w końcówce ciąży pozostaje aktywna w social mediach

Chętnie pokazuje synka 2-letniego Falco Ameadeusa. Dodała jego nowe zdjęcie

Przyznała, że chłopiec rośnie jak na drożdżach

Pola Wiśniewska pokazała zdjęcie synka. "Mój chłopczyk rośnie tak szybko"

Michał Wiśniewski ma na koncie pięć ślubów, cztery rozwody i piątkę dzieci. W drodze jest szósty potomek.

– Dla mnie każda przysięga jest przed Bogiem. Nie ważne, czy robisz to w urzędzie, czy jesteś wierzący, czy niewierzący. Pan Bóg to nie jest ten dziadek z brodą na zdjęciach, który siedzi sobie na chmurce, tylko to jest dobro i uczciwość. Jeżeli składasz tę przysięgę, to znaczy, że masz jakąś deklarację. Życie pokazuje jednak, że my się zmieniamy. Wszystkim wydaje się, że to musi być od razu spowodowane zdradą. Nie. Może ci się zmienić, bo twój mąż jest alkoholikiem – wyjaśnił swój punkt widzenia w rozmowie z Magdą Mołek.

Lider Ich Troje zaznaczył, że branie ślubu nie jest dla niego koniecznością, ale też od tego nie ucieka i tak się składa, że tego chciały też jego partnerki. Podkreślił, że to nie były nieprzemyślane decyzje.

Nadmieńmy, że artysta i jego obecna żona zaczęli się spotykać w 2019 roku. Zaledwie rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Ze względu na obecną wówczas sytuację pandemiczną, para zdecydowała się na skromną ceremonię w gronie najbliższej rodziny, a o swoim ślubie poinformowali dopiero po fakcie.

W 2021 roku urodził się ich synek Falco Amadeus. Chłopiec często gości na instagramowych profilach rodziców. Teraz Pola Wiśniewska pokazała jego zdjęcie. "Mój piękny chłopczyk rośnie tak szybko" – podpisała dwa kadry z roześmianym 2-latkiem.

Michał Wiśniewski z poprzednich małżeństw ma czworo dzieci i każde z nich ma fantazyjne, niepolsko brzmiące imię. Jest ojcem dorosłych już Xaviera i Fabienne (z małżeństwa z Martą Wiśniewską) oraz dwóch nastolatek Etiennette i Vivienne (ze swoją trzecią żoną Anną Świątczak). Z kolei jego aktualna żona Pola ma dwie córki – Julię i Polę, oraz synów – Adama i Piotra. Dziecko, które niebawem powitają na świecie, będzie zatem w sumie ich dziesiątą pociechą.

Wiśniewscy ostatnio w zwiastunie programu "Jestem jaki jestem"podzielili się momentem, w którym dowiadują się, jaką płeć będzie miało ich drugie wspólne dziecko. Podczas wizyty u lekarza ujawnione zostało także imię, które otrzyma ich syn. Zapowiedziano, że chłopiec będzie nazywał się Cloë Wiśniewski. Był to pomysł wokalisty.

Potem sprostował, że żona ma jednak inną wizję na imię dla bobasa. Wcześniej Pola wspominała, że podoba jej się imię Vincent. Niebawem okaże się, jaką decyzję podjęli ostatecznie.