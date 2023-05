Już jest skład Męskiego Grania Orkiestry 2023. Do dwóch weteranów dołączył debiutant

Ola Gersz

I go, Mrozu i Vito Bambino – to oni będą odpowiadać za Męskie Granie Orkiestrę 2023. W środę, po raz pierwszy w historii trasy, otworzyli w Warszawie Męskie Granie Tour, czyli biuro podróży, w którym można było kupować bilety na nadchodzące koncerty. Muzycy zapowiedzieli też premierę singla promującego Męskie Granie 2023 – jeden z najbardziej wyczekiwanych utworów roku będzie można usłyszeć już za kilka dni. A co z biletami?