Morderstwo z "Miłości i śmierci" od HBO wydarzyło się. Wyrok w tej sprawie do dziś dzieli Amerykanów

Wołano na nią Candy, choć wcale miała nie być taka słodka. Candance Montgomery zadała 41 ciosów siekierą żonie swojego kochanka (i przy okazji przyjaciółce), po czym – jak gdyby nigdy nic – pojechała odebrać dzieci z kościoła. Historię, która poruszyła Amerykanów w latach 80., przedstawiono w serialu HBO "Miłość i śmierć" z Elizabeth Olsen. Niektórzy do dziś z niedowierzaniem kręcą głową na myśl o sądowym werdykcie w tej sprawie.

Serial "Miłość i śmierć" ("Love & Death") HBO z Elizabeth Olsen i Jessem Plemonsem opowiada historię Candy Montgomery, która została oskarżona o zamordowanie swojej przyjaciółki i żony kochanka Betty Gore.

Werdykt w sprawie podzielił Amerykanów.

Gospodyni domowa zadała ofierze 41 ciosów siekierą. W trakcie szarpaniny Montgomery sama została ranna (w stopę i głowę).

Zdarzenie porównuje się do filmu "Lśnienie" z Jackiem Nicholsonem.

Morderstwo Betty Gore i głośna sprawa Candy Montgomery

Mąż Betty Gore wyjechał za miasto, gdy doszło do jej morderstwa. Zaniepokojony tym, że żona nie odbierała od niego telefonu, poprosił sąsiadów o sprawdzenie, czy wszystko z nią i ich córeczką w porządku. Drzwi do domu były zamknięte, nikt nie reagował na pukanie, więc do środka trzeba było wejść siłą. Z jednego z pokoi dochodził płacz dziecka, zaś w innym pomieszczeniu, gdzie podłoga tonęła we krwi, panowała głucha cisza.

Policjanci, którzy zostali wezwani do zwłok Betty Gore, z trudem powstrzymywali mdłości na widok miejsca zbrodni. Detektywi podejrzewali nawet, że morderca inspirował się "Lśnieniem" Stanleya Kubricka. Kiedy w zabezpieczonym pokoju (tuż pod zamrażarką) znaleziono siekierę, a podejrzenia padły na niepozorną przyjaciółkę zamordowanej, Candy Montgomery, mieszkańcy osiedla w Wylie nie mogli uwierzyć, że taka zagorzała chrześcijanka była zdolna do zabicia kogoś z zimną krwią, a tym bardziej do zadania ofierze 41 ciosów bronią.

Historia z serialu "Miłość i śmierć" wydarzyła się naprawdę

Sprawa śmierci Betty Gore przykuła uwagę współczesnych scenarzystów i reżyserów, co na przestrzeni lat zaowocowało aż dwoma serialami poświęconymi zbrodni, o jaką oskarżono gospodynię domową Candy Montgomery. Pierwszym z nich był "Candy: Śmierć w Teksasie" z Jessicą Biel ("Grzesznica") i Melanie Lynskey ("Yellowjackets") od Hulu, zaś drugim hit HBO "Miłość i śmierć" z Elizabeth Olsen ("Doktor Strange w multiwersum obłędu") i Lily Rabe ("American Horror Story") w rolach głównych.

Ostatnia z pozycji miała swoją premierę stosunkowo niedawno, bo pod koniec kwietnia bieżącego roku. W czwartym odcinku zatytułowanym złowieszczo "Do No Evil" mogliśmy zobaczyć, jak reżyserka Lesli Linka Glatter wraz ze scenarzystą Davidem E. Kelleyem zinterpretowali mrożący krew w żyłach moment ataku siekierą. Oczywiście scena urwała się tuż przed zabójstwem, a jego szczegóły poznaliśmy dopiero później. Jak głęboko sięga sprawa Candy? Czy po tym, co zrobiła, czuła wyrzuty sumienia?

Kim jest Candy Montgomery?

Był rok 1977, gdy Candace wraz z mężem i dwójką dzieci przeprowadziła się do hrabstwa Collin w spieczonym słońcem Teksasie. Rodzina zamieszkała w jednokondygnacyjnym domku na obrzeżach z pozoru spokojnego Wylie, gdzie osiedla przypominały miasteczka atomowe. Nowe środowisko wiązało się z potrzebą – na tyle, na ile to możliwe – zaprzyjaźnienia się z sąsiadami.

Chęć poznania okolicy zaprowadziła bogobojne małżeństwo Montgomery do kościoła metodystów w mieście Lucas. Candy poznała tam akurat nauczycielkę z pobliskiego gimnazjum, Betty Gore, która okazała się być jej sąsiadką.

Kobiety zapoznały ze sobą swoje rodziny. Mąż Candy, Pat Montgomery, był z wykształcenia inżynierem elektrykiem, zaś partner Betty, Allan Gore, uczył matematyki w koledżu. Sąsiedzi odnaleźli wspólny język i nic nie wskazywało na to, by ich relacja miała zmienić się w najbliższej przyszłości o 180 stopni.

Romans Candy Montgomery z Allanem Gorem

Latem 1978 roku państwo Gore i Montgomery wybrali się wspólnie na kościelne boisko do siatkówki, gdzie dla zabawy rozegrali sobie mecz. To wtedy Candy doznała objawienia, a jej serce zabiło mocniej na widok Allana. Zarówno on, jak i ona próbowali w tym samym czasie odbić piłkę. Ich ciała zderzyły się. Niegroźny wypadek i trochę nieuwagi sprawiły, że między Allan i Candy zaiskrzyło w iście filmowym stylu.

Znali się od dziesięciu miesięcy, gdy wdali się w romans. Pani Montgomery szukała odskoczni od swojego nudnego życia. Według niektórych doniesień odczuwała seksualną frustrację, a miała wówczas zaledwie 29 lat.

Pan Gore udzielał się w kościelnym chórze i po jednej z prób miał usłyszeć od Candy, że ciągle o nim myśli. I co tu dużo mówić, jej wyznanie mu schlebiało, tym bardziej że była jedną z najatrakcyjniejszych kobiet w kościele. Jego żona nie poświęcała mu aż takiej uwagi, a seks małżeński z roku na rok stawał się coraz bardziej rutynowy.

Kochankowie czuli się winni z powodu romansu, który w oczach Candy jawił się po prostu jako szansa na wyszalenie się. Allan wyrażał jednak obawę, że prędzej czy później zaangażuje się emocjonalnie w tę relację. Co dwa tygodnie wynajmowali pokój w tanim Motelu Como przy drodze ekspresowej.

Po urodzeniu córki Betty i Allan zbliżyli się do siebie, a także uczestniczyli konsekwentnie w spotkaniach małżeńskich organizowanych przez ich parafię. Można rzec, że sesje grupowe pomogły małżeństwu Gore stanąć na nogi. Państwo Montgomery również skorzystali z pomocy kościoła, choć w ich przypadku terapia związkowa nie była aż tak przełomowa. Kochankowie podjęli decyzję skończeniu z potajemnymi schadzkami.

Śmierć Betty Gore

Siedem miesięcy po zerwaniu Candy Montgomery odwiedziła Betty Gore w jej domu, by odebrać kostium kąpielowy. Później zabiła ją siekierą i – jak sama twierdziła – zrobiła to w obronie własnej. W serialu "Miłość i śmierć" widzimy zresztą, jak Betty dowiaduje się o romansie, a później atakuje Candy siekierą, raniąc jej stopę i czubek głowy.

W zeznaniach Montgomery mówiła, że między nią a przyjaciółką doszło do szarpaniny. W pewnym momencie Betty miała stracić równowagę, więc Candy wykorzystała sytuację i wbiła ostrze w jej ciało. Na tym się jednak nie skończyło. Betty próbowała jeszcze zdobyć przewagę nad byłą kochanką męża poprzez ciągnięcie ją za włosy i popychanie. Obie były napędzane adrenaliną, lecz to Candy wykonała ostatni ruch. Karmiona strachem i złością zadała sąsiadce 41 ciosów siekierą.

Pokój zamienił się w basen pełen krwi. Roztrzęsiona Montgomery wzięła szybki prysznic, by zmyć z siebie najoczywistszy dowód zbrodni. Następnie pokuśtykała do swojego białego kombi i pojechała odebrać dzieci z kościoła, zajeżdżając po drodze do domu, by się przebrać. Zwykle nosiła sandały, ale tym razem założyła na nogi tenisówki.

Allan Gore był w tym czasie w Minnesocie, gdzie razem z kolegami z pracy miał spotkać się z najważniejszym dla jego firmy klientem. Żona nie odpowiadała na jego telefony, dlatego poprosił sąsiada, agenta nieruchomości Richarda Parkera, by zajrzał do niej i upewnił się, czy nic się nie stało.

Ciało Betty Gore znaleziono w pomieszczeniu gospodarczym tuż obok kuchni. Candy stała się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa przyjaciółki, gdy opinia publiczna dowiedziała się, że była ostatnią osobą, która miała kontakt z zamordowaną, a Allan Gore powiedział policji o romansie.

Rozprawa sądowa

Montgomery zatrzymano i oskarżono o morderstwo. Krótko po tym kobieta wyszła z aresztu za kaucją. Co ciekawe, mogła liczyć na wsparcie kościelnej wspólnoty, która ze współczucia wysyłała pod jej adres kartki z życzeniami. Na swojego prawnika wybrała Dona Crowdera, którego poznała podczas mszy.

Po zapoznaniu się ze sprawą morderstwa Betty Gore Crowder skontaktował się z psychiatrą z Houston, Fredem Fasonem, i poprosił go, by pomógł mu wydobyć wspomnienia u swojej klientki. Zależało mu zwłaszcza na tym, by przypomniała sobie moment sięgnięcia po siekierę.

Fason wprowadził zatem Montgomery w stan głębokiej hipnozy. Mówił, że gdy tylko pstryknie palcami, Candy sięgnie pamięcią do tamtego feralnego dnia. Od pacjentki zdołał dowiedzieć się, że Gore miała wprost (i ze spokojem w głosie) zapytać się jej, czy romansowała z Allanem. Po chwili bolesna prawda do niej dodarła, a wraz z nią wściekłość i chęć wymierzenia kary.

Proces sądowy trwał osiem dni. Zeznania oskarżonej wstrząsnęły ławą przysięgłych, która w większości uznała, że Candy Montgomery jest niewinna i działała w samoobronie. Psychiatrzy argumentowali, że szarpanina z Gore wywołała u gospodyni domowej reakcję dysocjacyjną. Z tego też powodu zadała przyjaciółce więcej niż jeden cios.

Wkrótce po ogłoszeniu werdyktu państwo Montgomery opuścili Teksas i przeprowadzili się do stanu Georgia. Cztery lata po tragicznym zdarzeniu rozwiedli się. Chcąc zachować prywatność i zapomnieć o przeszłości, Candy zmieniła swoje nazwisko na panieńskie. Od tamtej pory nazywa się Candance Wheeler i zajmuje się doradztwem ds. zdrowia psychicznego.

Do dziś sprawa śmierci Betty Gore wzbudza kontrowersje. Wielu uważa, że 41 dźgnięć siekierą mija się nieco z definicją obrony własnej.

