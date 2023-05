W hołdzie Grzegorzowi Przemykowi. Obchody upamiętniające 40.rocznicę śmierci

14 maja mija 40. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka. Maturzysty, który zmarł na skutek bestialskiego pobicia przez milicję. Pamięć o niespełna dziewiętnastoletnim młodym poecie wciąż jest żywa. 12 maja w ramach obchodów upamiętniających rocznicę śmierci odbędzie się premiera teledysku do utworu „Grzesiek” autorstwa duetu Emikae x Pehu.

Okładka płyty fot. mat. prasowe

Grzegorz Przemyk był absolwentem XVII Liceum Ogólnokształcącego imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. To właśnie tutaj 12 maja odbędą się uroczystości przypominające wydarzenia sprzed 40 lat. Uczniowie liceum będą mogli zobaczyć fragmenty filmu o Grzegorzu, wysłuchać wybranych wierszy jego autorstwa oraz obejrzeć premierę animowanego teledysku do utworu z albumu Exp. Emikae x Pehu. Utwór stanowi uwspółcześniony zapis tragicznych zdarzeń i zarazem hołd dla ofiary. Autorką animacji do teledysku jest Joanna Kucharska-Borowska, fragmenty wierszy Grzegorza czyta Kamil Pruban.

Potrzeba stworzenia utworu zrodziła się po przeczytaniu książki „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka” autorstwa Cezarego Łazarewicza. Historia maturzysty skatowanego przez milicjantów, którzy aresztowali go za brak dokumentów w dniu, w którym świętował zdaną maturę bardzo mnie poruszyła. Ówczesne władze chciały za wszelką ceną zatuszować sprawę, prześladowały mamę Grześka, opozycjonistkę, szkalowały niewinnych ludzi. Ta historia cały czas siedziała w mojej głowie. W tym samym czasie Pehu podesłał mi podkład w stylistyce podobnej do muzyki z tamtych lat. Styki w głowie się połączyły i postarałem się zwięźle, ale wiernie opisać całą historię z pozycji ofiary – mówi Emikae.

Utwór „Grzesiek” jest częścią albumu wydanego przez duet Emikae x Pehu w 2020 roku. Pehu to radomski DJ i producent, który od początku lat 2000 jest związany radomską sceną hiphopową. Współtworzył audycję „26-600 Rapdom” oraz cykl imprez „Yo Alibi Raps”. Emikea to radomski raper. Panowie znają się prywatnie od kilkunastu lat, a połączyła ich wspólna pasja do hip hopu.

Szczegóły na temat obchodów: Uroczystości XVII LO