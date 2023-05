L eszek Balcerowicz stwierdził w piątek, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "jest pierwszym w historii, który cofa nas do PRL". Na pytanie Roberta Mazurka z RMF FM, na kogo by zagłosował, gdyby miał do wyboru Partię Razem i Konfederację, odparł, że "musiałby zobaczyć".





Zapytano Balcerowicza o wybory. "Partia Razem czy Konfederacja? Musiałbym zobaczyć"

Mateusz Przyborowski

Leszek Balcerowicz stwierdził w piątek, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "jest pierwszym w historii, który cofa nas do PRL". Na pytanie Roberta Mazurka z RMF FM, na kogo by zagłosował, gdyby miał do wyboru Partię Razem i Konfederację, odparł, że "musiałby zobaczyć".